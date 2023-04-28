الخطوط الجوية الجزائرية-اقتناء 15 طائرة: المنح المؤقت للصفقة لبوينغ و ايرباص

و جاء في اعلان المنح المؤقت المنشور على الموقع الالكتروني للشركة, ان صفقة الطائرات ذات السعة المتوسطة قد تم منحها الى الشركة الامريكية بوينغ في حين تم منح صفقة الطائرات ذات السعة الكبيرة الى الشركة الاوروبية ايرباص.

و أضاف المصدر ذاته, ان بوينغ ستزود الخطوط الجوية الجزائرية ب8 طائرات من نوع B737-9 Max (سعة 170-210 مقعد).

أما شركة ايرباص فستوفر للشركة الوطنية 5 طائرات من نوع A330-900 (سعة 280-320 مقعد) و 2 اخريين من نوع A350-1000 (سعة 350-450 مقعد).

و أوضح موقع الشركة ان هذه النتائج جاءت "تماشيا مع اجراء ابرام الصفقات الخاص بمؤسسة ش.ع.إ /ش.ذ.أ الخطوط الجوية الجزائرية", على اثر الاستشارة رقم 01/AH-DG/2022, المتعلقة باقتناء 15 طائرة جديدة. كما اطلقت الخطوط الجوية الجزائرية من جانب اخر, استشارة دولية تهدف الى "الايجار العملياتي لأسطول قد يصل الى 10 طائرات".

و يتعلق الامر, حسب ذات الموقع, ب 6 طائرات ذات السعة الكبيرة (اربع طائرات A330-200/300 GE و اثنتين A330-900), و كذا 4 طائرات اخرى ذات سعة متوسطة من طراز (طائرتان B737-800 و اثنتين B737-9 Max).