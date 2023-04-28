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الخطوط الجوية الجزائرية-اقتناء 15 طائرة: المنح المؤقت للصفقة لبوينغ و ايرباص

  أدرج يـوم : الجمعة, 28 أفريل 2023 16:50     الفئـة : اقتصــاد
الخطوط الجوية الجزائرية-اقتناء 15 طائرة: المنح المؤقت للصفقة لبوينغ و ايرباص

 

الجزائر- أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن المنح المؤقت لصفقتها الخاصة باقتناء 15 طائرة جديدة، لشركتي تصنيع الطائرات بوينغ وايرباص.

و جاء في اعلان المنح المؤقت المنشور على الموقع الالكتروني للشركة, ان صفقة الطائرات ذات السعة المتوسطة قد تم منحها الى الشركة الامريكية بوينغ في حين تم منح صفقة الطائرات ذات السعة الكبيرة الى الشركة الاوروبية ايرباص.

و أضاف المصدر ذاته, ان بوينغ ستزود الخطوط الجوية الجزائرية ب8 طائرات من نوع B737-9 Max (سعة 170-210 مقعد).

أما شركة ايرباص فستوفر للشركة الوطنية 5 طائرات من نوع A330-900 (سعة 280-320 مقعد) و 2 اخريين من نوع A350-1000 (سعة 350-450 مقعد).

و أوضح موقع الشركة ان هذه النتائج جاءت "تماشيا مع اجراء ابرام الصفقات الخاص بمؤسسة ش.ع.إ /ش.ذ.أ الخطوط الجوية الجزائرية", على اثر الاستشارة رقم 01/AH-DG/2022, المتعلقة باقتناء 15 طائرة جديدة.

كما اطلقت الخطوط الجوية الجزائرية من جانب اخر, استشارة دولية تهدف الى "الايجار العملياتي لأسطول قد يصل الى 10 طائرات".

و يتعلق الامر, حسب ذات الموقع, ب 6 طائرات ذات السعة الكبيرة (اربع طائرات A330-200/300 GE و اثنتين A330-900), و كذا 4 طائرات اخرى ذات سعة متوسطة من طراز (طائرتان B737-800 و اثنتين B737-9 Max).

و تابع المصدر ذاته, ان هذه الاستشارة موجهة "بشكل حصري لشركات التأجير و شركات النقل الجوي و المصنعين الذين يتوفرون على التراخيص (اعتمادات و شهادات او وثائق اخرى) التي تسير نشاط التأجير العملياتي للطائرات المستخدمة في النقل المدني التجاري".

أما اخر أجل لاستلام العروض فقد حدد في 22 مايو المقبل, حسبما جاء في الاعلان المنشور في ذات الموقع الالكتروني.

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الخطوط الجوية الجزائرية-اقتناء 15 طائرة: المنح المؤقت للصفقة لبوينغ و ايرباص
  أدرج يـوم : الجمعة, 28 أفريل 2023 16:50     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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