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طاقة: الرئيس المدير العام لمجمع "سونلغاز" يستقبل وفدا من مسؤولي جنرال إلكتريك

  أدرج يـوم : الجمعة, 28 أفريل 2023 15:38     الفئـة : اقتصــاد
طاقة: الرئيس المدير العام لمجمع &quot;سونلغاز&quot; يستقبل وفدا من مسؤولي جنرال إلكتريك

الجزائر- استقبل الرئيس المدير العام لمجمع "سونلغاز"، مراد عجال، بالجزائر العاصمة، يوم الخميس وفدا من مسؤولي جنرال إلكتريك يترأسهم المدير التنفيذي لخدمات الطاقة في جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، جوزيف أنيس، و ذلك لدراسة المشاريع المشتركة بين الشركتين، حسب ما أفاد به بيان لمجمع سونالغاز.

"و خلال هذا الاجتماع الذي نظم بمقر المديرية العامة للشركة بحضور عدد من الإطارات المسيرة في مجمع سونلغاز, تمت دراسة عديد المواضيع المتعلقة بالمشاريع المشتركة بين سونلغاز وجنرال الكتريك وذلك بهدف تسريع وتيرة الانجاز", يضيف البيان.

و حسب "سونلغاز", يأتي هذا الاجتماع في إطار اللقاءات الدورية الذي ينظمها السيد عجال مع الشريك "جنرال الكتريك" الذي تجمعه بسونلغاز عدة عقود شراكة على غرار الشركة المشتركة جنرال الكتريك الجزائر للتوربينات.

و يضيف البيان, أن هذا اللقاء كان فرصة عبر خلالها المسؤول عن تمسك "سونلغاز" بشراكتها مع جنرال الكتريك و سعيها لاستثمار شراكتها في دعم برنامج الإدماج الوطني.

من جانبه عبر السيد جوزيف أنيس عن رضاه التام على مستوى المرونة في التعامل التي باتت تميز العلاقات بين الطرفين فيما يتعلق بإنجاز المشاريع.

آخر تعديل على الجمعة, 28 أفريل 2023 18:44
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طاقة: الرئيس المدير العام لمجمع "سونلغاز" يستقبل وفدا من مسؤولي جنرال إلكتريك
  أدرج يـوم : الجمعة, 28 أفريل 2023 15:38     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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