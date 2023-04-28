طاقة: الرئيس المدير العام لمجمع "سونلغاز" يستقبل وفدا من مسؤولي جنرال إلكتريك

"و خلال هذا الاجتماع الذي نظم بمقر المديرية العامة للشركة بحضور عدد من الإطارات المسيرة في مجمع سونلغاز, تمت دراسة عديد المواضيع المتعلقة بالمشاريع المشتركة بين سونلغاز وجنرال الكتريك وذلك بهدف تسريع وتيرة الانجاز", يضيف البيان.
و حسب "سونلغاز", يأتي هذا الاجتماع في إطار اللقاءات الدورية الذي ينظمها السيد عجال مع الشريك "جنرال الكتريك" الذي تجمعه بسونلغاز عدة عقود شراكة على غرار الشركة المشتركة جنرال الكتريك الجزائر للتوربينات.
و يضيف البيان, أن هذا اللقاء كان فرصة عبر خلالها المسؤول عن تمسك "سونلغاز" بشراكتها مع جنرال الكتريك و سعيها لاستثمار شراكتها في دعم برنامج الإدماج الوطني.
من جانبه عبر السيد جوزيف أنيس عن رضاه التام على مستوى المرونة في التعامل التي باتت تميز العلاقات بين الطرفين فيما يتعلق بإنجاز المشاريع.