سونلغاز تنجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير في عدة مجالات

الجزائر - نجح مجمع سونلغاز في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير في عدة مجالات تشمل الكهرباء و معدات متطورة كالتوربينات البخارية إلى جانب خدمات التكوين، حسب ما صرح به الناطق الرسمي للمجمع العمومي.

وأوضح الناطق الرسمي لسونلغاز، خليل هدنة، في تصريح صحفي، أن "تحقيق سونلغاز (خلال سنة 2022) رقم قياسي في مجال التصدير يقارب 217 مليون يورو، يندرج في إطار استراتيجية الدولة المتعلقة بزيادة معدل الإدماج الوطني وخفض فاتورة الاستيراد".

وهي الاستراتيجية، التي سمحت للمجمع العمومي بالمساهمة في إدخال العملة الصعبة للبلاد من خلال "القيام بالعديد من العمليات تشمل تصدير الكهرباء ومعدات متطورة كالتوربينات البخارية وخدمات التكوين" يضيف ذات المسؤول.

وفيما يتعلق بمجال الكهرباء، أوضح ممثل المجمع العمومي ، أن "سونلغاز تصدر هذه الطاقة الى تونس الشقيقة بمعدل يفوق 500 ميغاواط".

كما أشار في ذات السياق إلى أن" هناك دراسة لقيام المجمع بتصدير الكهرباء الى ليبيا و اخرى للتصدير نحو ايطاليا ومن خلال هذه الأخيرة ولوج العديد من الدول الأوربية".

ولفت في هذا الشأن الى ان" مجمع سونلغاز قد حقق اكتفاء ذاتيا في مجال انتاج الطاقة الكهربائية ،والذي يفوق معدل الاستهلاك الوطني".

وتابع بهذا الخصوص، ان عمليتي تصدير الكهرباء وتأمين الطلب الداخلي" لم تتأثرا، بالرغم من تسجيل ذروة تاريخية (استهلاك الطاقة الكهربائية) خلال صائفة 2022، وصلت 16822 ميغاواط، و ذلك باعتبار ان انتاج الطاقة الكهربائية من طرف سونلغاز تفوق 25 الف ميغاواط".

أما في مجال المعدات المتطورة، فقد افاد السيد هدنة ان سونلغاز تقوم بتصنيع وإنتاج المعدات و شفرات قطع الغيار للتوربينات للدول الاوروبية ، مشيرا الى ان هذه الشفرات تتطلب تكنولوجيا عالية و حديثة.

وفي هذا الصدد، ذكر بعملية تصدير توربينات بخارية من فرع سونلغاز، شركة "جنرال إلكتريك الجزائر للتوربينات" (جيات)، نحو دول الشرق الأوسط الى جانب عمليتي تصدير شفرات قطع الغيار للتوربينات الغازية والبخارية من الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية (وحدة الصيانة و التصنيع لقطع الغيار) بالمسيلة نحو هولندا مضيفا انه ستتبعهما عملية تصدير ثالثة.

وفيما يخص خدمات التكوين، قال السيد هدنة، ان سونلغاز يقوم بتصدير الخبرة في مجالي الكهرباء والغاز، لافتا إلى أن المجمع قدم خدمات التكوين من خلال مختلف مدارسه المنتشرة عبر الوطن، لفائدة عمال من 11 دولة افريقية.

من جهة أخرى، ذكر بولوج المجمع العمومي مجال الطاقات المتجددة من خلال اطلاق مناقصة وطنية ودولية لإنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية موزعة على 11 ولاية ، بطاقة إجمالية تبلغ 2000 ميغاواط.

وختم بالقول" اصبحت سونلغاز قامة في مجالات الانتاج والتوزيع والنقل والمهنية و صنيع المعدات الكهربائية والغازية وحتى في تصدير الخبرة الجزائرية في مجال الكهرباء و الغاز".