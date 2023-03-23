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الجزائر تشارك في الطبعة ال10 للصالون الدولي للسياحة بكرواتيا من 24 إلى 26 مارس

  أدرج يـوم : الخميس, 23 مارس 2023 13:02     الفئـة : اقتصــاد
الجزائر تشارك في الطبعة ال10 للصالون الدولي للسياحة بكرواتيا من 24 إلى 26 مارس

الجزائر - تشارك الجزائر من الفترة الممتدة من 24 إلى 26 مارس, في فعاليات الطبعة العاشرة للصالون الدولي للسياحة "PLACE 2 GO" بالعاصمة الكرواتية, زغرب, من أجل الترويج للوجهة السياحية والتعريف بالمقومات السياحية والثقافية الجزائرية, حسب ما جاء به, اليوم الخميس, بيان للديوان الوطني للسياحة.

وأوضح البيان أن هذه المشاركة الأولى من نوعها للجزائر في السوق الكرواتية, تهدف إلى "تعزيز التعاون بين البلدين وللاستفادة من الخبرة الكرواتية في مجال السياحة".

كما تندرج هذه المشاركة في إطار "مواصلة العمل الترقوي على المستوى الدولي بحضور هذه التظاهرات والمعارض المتخصصة", حيث سيكون هذا المعرض "محفلا مهما للتعريف بالمقومات السياحية للبلاد وتنوع منتجات الصناعة التقليدية إلى جانب برمجة نشاطات فنية لاستقطاب الزوار في هذه التظاهرة".

ولهذا الغرض --يضيف ذات المصدر-- فإن حضور الجزائر في هذا الصالون "سيمنحها عديد من المميزات الترويجية من خلال وضع الإعلانات الترويجية عن الجزائر بطرق مختلفة

وفي أماكن عديدة بالمعرض, حيث تم لذلك تخصيص جناح عرض بمساحة تقدر ب120 متر مربع ومشاركة عشرات العارضين ممثلين لهيئات مكلفة بالسياحة ومهنيين في السياحة  والفندقة".

وقد صمم هذا الجناح بطابع معماري فني جزائري يحتوي على صور مختلفة تجمع ما بين لقطات للسياحة الصحراوية والثقافية وللأماكن الأثرية المختلفة والذي سيكون مرفقا بخيمة تقليدية صحراوية.

وسيضم الجناح أيضا مجموعة من شاشات العرض الكبيرة والصغيرة على الجوانب الخارجية, لعرض مجموعة من الأفلام والفيديوهات الترويجية والدعائية للتعريف بالمقصد السياحي الجزائري وما يتميز به من تنوع, بالإضافة إلى عرض صور وفيديوهات للهياكل الفندقية والمواقع الأثرية والمتاحف عن طريق تقنية الثلاثية الأبعاد.

كما يشمل الجناح منتوجات الصناعة التقليدية الجزائرية بحيث سيتم نصب خيمة تقليدية وورشات حية للحرفيين, إلى جانب تنظيم بعض الأنشطة كوصلات موسيقية تؤديها فرقة الغرناطية للطرب الأندلسي.

والجدير بالذكر, فإن هذه التظاهرة تعد "المعرض التجاري الدولي الرائد في مجال السفر والسياحة ولجميع محبي السفر في كرواتيا", وسيعرف "مشاركة 36 دولة بأكثر من 620 عارضا والعديد من المهنيين والمتخصصين في مجال السياحة من كرواتيا ومختلف الدول".

آخر تعديل على الخميس, 23 مارس 2023 13:56
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الجزائر تشارك في الطبعة ال10 للصالون الدولي للسياحة بكرواتيا من 24 إلى 26 مارس
  أدرج يـوم : الخميس, 23 مارس 2023 13:02     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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