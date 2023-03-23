التظاهرة التجارية "رمضان في القصر": عروض متنوعة وأسعار تنافسية تلقى استحسان الزوار

الجزائر - لقيت التظاهرة التجارية "رمضان في القصر" التي تنظم بقصر المعارض بالصنوبر البحري-الجزائر العاصمة، اقبالا ملحوظا للزوار والذين استحسنوا تنوع العروض وتنافسية الأسعار بها.

و اتفق معظم الزوار الذين التقهم وأج في هذا الفضاء الذي افتتح أول أمس الثلاثاء على تثمين هذه المبادرة التي تسمح لهم بشكل خاص باقتناء السلع الأساسية التي يكثر عليها الطلب في رمضان بأسعار أقل من تلك المسجلة في الفضاءات التجارية العادية.

و في هذا الإطار, يمكن للمستهلك الذي يزور هذا الفضاء أن يقتني زيت المائدة بسعر يصل إلى 600 دج بالنسبة لسعة 5 لتر و 250 دج بالنسبة ل2 لتر.

و تعرف من جانبها مادة السميد إقبالا من طرف الزوار, حيث بلغ سعرها في هذا المعرض 400 دج للكيس الواحد بسعة 10 كلغ, فيما تراوح سعر الفرينة ما بين 135 دج و280 دج للكيس بسعة 5 كلغ, وهذا باختلاف النوعية.

أما الكسكسي فيباع ب100 دج, وكيس عجائن بسعة 500 غرام بسعر 50دج فيما يبلغ سعر السكر 95 دج للكيلوغرام الواحد والسكر المسحوق ب 100 دج لكيس بسعة 700 غرام, ويعرض العدس ب 160 دج للكيلوغرام الواحد والحمص ب170 دج/كلغ.

و أكد زوار المعرض في تصريحاتهم ل/وأج على ضرورة تعميم مثل هذه المبادرات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن البسيط, مشددين على ضرورة تكثيف الجهود وتشديد الرقابة خصوصا على المضاربين. من جهتهم, يراهن العارضون على الحضور القياسي المنتظر للزوار في هذه الطبعة الثالثة, خصوصا وأنها تتزامن مع العطلة المدرسية, من أجل التعريف بعلاماتهم المحلية. و في هذا السياق, أكد ممثل أحد الشركات المتخصصة في انتاج الطماطم المصبرة, أن "رمضان في القصر" يمثل فرصة لهذه الشركة الحديثة للترويج لمنتجاتها المتنوعة والمعروضة بأسعار تنافسية, حيث تعرض علبة الطماطم المصبرة بحجم 400 غرام بسعر 120 دج.

و يشارك في هذه التظاهرة التجارية التي تنظمها الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "صافكس", حوالي 60 عارض يمثلون مختلف القطاعات على غرار المواد الغذائية, التجهيزات المنزلية, التجهيزات الكهرومنزلية, مواد التنظيف, الحلويات, الملابس ومنسوجات الصناعات التقليدية, مستحضرات التجميل.

و في إطار التظاهرة ذاتها, تنظم "صافكس" على هامش المعرض التجاري برنامجا ثقافيا وترفيهيا موجها للأطفال, لكون بداية رمضان تتزامن مع العطلة المدرسية.

و يتم تنظيم العديد من التظاهرات الثقافية والترفيهية مثل الألعاب, والعروض المسرحية والبهلوانية بالإضافة إلى حفلات, حسب مديرية الاتصال والتسويق للشركة.

و فضلا عن تخصيص فضاءات للتلوين, تنظم مسابقة رسم مفتوحة خلال أيام العطلة من 23 مارس الى 7 أبريل حيث يتم تكريم عشر فائزين بهدايا كل نهاية أسبوع.