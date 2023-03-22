فلاحة : الحكومة تدرس آفاق تطوير المزارع النموذجية

وجاء في البيان: "قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضا حول تشخيص وآفاق تطوير المزارع النموذجية"، حيث تم استعراض القدرات الإنتاجية لهذه المزارع ونموذج تنظيمها وكذا النتائج المحققة ذات الصلة بالأهداف المنوطة بها.
وتم إيلاء أهمية خاصة للجوانب المتعلقة بتقييم إنعاش الاستثمار في إطار الشراكة، لاسيما مع المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لقطاع الفلاحة، مع تحديد أهداف واضحة المعالم وقابلة للقياس وضبط جداول زمنية لتجسيدها، يضيف المصدر.
من جهة أخرى، تم التأكيد خلال اجتماع الحكومة على "ضرورة توجيه نشاط هذه المزارع نحو منظور يرمي إلى إنشاء مستثمرات فلاحية مرجعية، بصفة تدريجية، من شأنها أن تساهم، بشكل ملموس، في تعزيز قواعد الأمن الغذائي الوطني"، يقول البيان.
وتتمثل المقاربة الجديدة المعتمدة في وضع المزارع النموذجية على درب الابتكار والأداء، حسب المصدر، على نحو يسمح لها ب"الاضطلاع بدور أكبر في إنجاز مخططات الإنتاج لقطاع الفلاحة"، على أن يتم تسطير هذه الأهداف ضمن "خارطة عمل دقيقة".
علاوة على ذلك، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي، قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز سكنات بصيغة البيع بالإيجار مع تجهيزات عمومية مرافقة على مستوى بلدية وادي الشعبة، ولاية باتنة.