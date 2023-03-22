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تراكم الرمال في الموانئ وتوحل السدود : الحكومة تقرر وضع مخطط تدخل وفق رزنامة محددة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 مارس 2023 23:07     الفئـة : اقتصــاد
تراكم الرمال في الموانئ وتوحل السدود : الحكومة تقرر وضع مخطط تدخل وفق رزنامة محددة

الجزائر - قررت الحكومة, اليوم الاربعاء, خلال اجتماعها الأسبوعي, برئاسة الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, وضع مخطط تدخل وفق رزنامة محددة لحل إشكالية تراكم الرمال في الموانئ وتوحل السدود على المستوى الوطني, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان "استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية حول إشكالية تراكم الرمال على مستوى الموانئ وتوحل السدود على المستوى الوطني".

وفي هذا الإطار, "تناول العرض البرنامج الجاري إنجازه والمتعلق بجرف أحد عشر (11) ميناء وملجأ للصيد البحري وميناء تجاري وكذا عمليات نزع الطمي التي تخص حاليا أحد عشر (11) سدا", وفقا للمصدر ذاته.

وقد "تقرر عقب هذا العرض, وضع مخطط تدخل وفق رزنامة محددة يشمل عمليات الدراسة التي يتعين تسجيلها وكذا أساليب العمل الواجب إتباعها والتي تأخذ في الحسبان طبيعة هذه المنشآت القاعدية", حسب البيان.

كما تمت "دراسة ضرورة ترقية الأداة الوطنية الناشطة في هذا المجال بما يسمح بتحسين المردودية الاجتماعية والاقتصادية للاستثمارات العمومية المهيكلة, بشكل أمثل في مجالي الموانئ والري", يضيف البيان.

و"يتمثل الخيار المعتمد في إدراج هذا المسعى في إطار مقاربة شاملة تشمل كذلك إعادة تأهيل المنشآت المينائية ومنشآت الري وإعادتها إلى حالتها", حسب البيان.

آخر تعديل على الأربعاء, 22 مارس 2023 23:53
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تراكم الرمال في الموانئ وتوحل السدود : الحكومة تقرر وضع مخطط تدخل وفق رزنامة محددة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 مارس 2023 23:07     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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