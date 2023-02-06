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طاقة ومناجم: عرقاب يبحث مع السفيرة الأمريكية سبل تعزيز العلاقات الثنائية

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 فيفري 2023 18:10     الفئـة : اقتصــاد
طاقة ومناجم: عرقاب يبحث مع السفيرة الأمريكية سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الجزائر - استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين، والتي استعرض معها العلاقات الثنائية في مجال الطاقة والمناجم وافاق تعزيزها، حسبما جاء في بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن الطرفين سلطا، خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، "الضوء على الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال المحروقات والطاقات الجديدة والمتجددة وكذلك في مجال المناجم".

ولهذه الغاية، حسب ذات المصدر، دعا السيد عرقاب الشركات الأمريكية إلى "الاستثمار في مجال المناجم في الجزائر وإقامة شراكات مع الشركات الجزائرية ذات الفائدة المتبادلة من خلال نقل المعرفة والتدريب".

كما ناقش الطرفان "افاق التعاون التي ستتم مناقشتها خلال مشاركة قطاع الطاقة في أعمال مؤتمر +سيرا ويك+ ( CERAWEEK ) المقرر عقده في تكساس في مارس 2023"، حسب البيان.

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طاقة ومناجم: عرقاب يبحث مع السفيرة الأمريكية سبل تعزيز العلاقات الثنائية
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 فيفري 2023 18:10     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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