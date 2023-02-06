ملتقى التكنولوجيا المالية والتجارة الالكترونية: الحلول المسهلة للتصدير محور المناقشات

الجزائر - ستشكل الحلول الموجهة لتسهيل تصدير المنتوجات الوطنية عبر التجارة الإلكترونية محور المناقشات خلال ملتقى التكنولوجيا المالية والتجارة الالكترونية الذي سيعقد يومي 18 و19 فبراير بالجزائر العاصمة, حسبما أفاد به اليوم الاثنين المنظمون.

وأوضح مراد مشتة, مدير المؤسسة الناشئة "قيديني" منظمة الملتقى أن هذه التظاهرة التي ستعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال", من شأنها المساهمة, من خلال المحاضرات والورشات التي ستنظم, في إبراز الحلول الملائمة لدعم أنشطة التجارة الإلكترونية المدرة للعملة الصعبة.

وأضاف السيد مشتة خلال ندوة صحفية حول الملتقى أن ترقية المنتجات الوطنية وإيصالها إلى الخارج عبر التجارة الالكترونية يتطلب وضع إطار تنظيمي وتقني مواتي.

وفي هذا الصدد, أفاد السيد مشتة بوجود "عوائق تقنية" بخصوص استقبال العملة الصعبة من طرف المؤسسات الناشئة خلال عمليات التصدير, مشددا على ضرورة إزالتها وتكييف القوانين السارية لمواكبة تطورات هذا المجال في إطار دعم الاقتصاد الوطني.

وينعقد "ملتقى الجزائر للتكنولوجيا المالية والتجارة الالكترونية", سينعقد تحت رعاية وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة, ووزير الرقمنة والاحصائيات, ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, بالشراكة مع التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات ومجمع النقد الآلي.

ويهدف الملتقى إلى "المساهمة في تطوير نشاط التجارة الالكترونية والدفع الالكتروني في الجزائر, وتحقيق أهداف برنامج الحكومة في هذا المجال", حسب منظمي التظاهرة.

ويشمل الملتقى محاضرات تتمحور حول الموضوع الرئيسي وورشات متخصصة وفضاءات عرض, وفقا للمنظمين الذين يتوقعون مشاركة أكثر 2700 زائر لهذه التظاهرة, وحوالي 100 عارض, بالإضافة إلى حضور أكثر من 50 خبير لإلقاء محاضرات.