المؤسسات الناشئة : رئيس الجمهورية يجدد التزام الدولة بالوقوف إلى جانب الشباب

الجزائر- جدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء ، اليوم الأحد، التزام الدولة بالوقوف إلى جانب الشباب ومساعدة المؤسسات الناشئة بهدف تطويرها، حسبما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح ذات المصدر، حول وضعية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، أن رئيس الجمهورية "ثمن التقدم المحقق، على مستوى هذا القطاع، الذي يشهد استقطاب الكفاءات الشبانية ويساهم في خلق مناصب الشغل والثروة".

كما أثنى رئيس الجمهورية، يضيف البيان، "على الحركية، التي تعرفها منظومة التعليم العالي، في تحفيز الطلبة لخلق مؤسساتهم الناشئة، حيث أمر بمواصلة التنسيق على هذا المستوى".

وأسدى السيد الرئيس أيضا تعليمات "ليقدم ملف المؤسسات المصغرة مجددا، أمام مجلس الحكومة ليعرض في مجلس الوزراء للبت فيه نهائيا"، مجددا "التزام الدولة، بالوقوف إلى جانب الشباب ومساعدة المؤسسات الناشئة، بهدف تطويرها، وتوفير بيئة ملائمة، تساهم في بعث الاقتصاد الوطني"، حسب البيان.