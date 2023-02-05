Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المؤسسات الناشئة : رئيس الجمهورية يجدد التزام الدولة بالوقوف إلى جانب الشباب

  أدرج يـوم : الأحد, 05 فيفري 2023 20:37     الفئـة : اقتصــاد
المؤسسات الناشئة : رئيس الجمهورية يجدد التزام الدولة بالوقوف إلى جانب الشباب

الجزائر- جدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، التزام الدولة بالوقوف إلى جانب الشباب ومساعدة المؤسسات الناشئة بهدف تطويرها، حسبما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح ذات المصدر، حول وضعية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، أن رئيس الجمهورية "ثمن التقدم المحقق، على مستوى هذا القطاع، الذي يشهد استقطاب الكفاءات الشبانية ويساهم في خلق مناصب الشغل والثروة".

كما أثنى رئيس الجمهورية، يضيف البيان، "على الحركية، التي تعرفها منظومة التعليم العالي، في تحفيز الطلبة لخلق مؤسساتهم الناشئة، حيث أمر بمواصلة التنسيق على هذا المستوى".

وأسدى السيد الرئيس أيضا تعليمات "ليقدم ملف المؤسسات المصغرة مجددا، أمام مجلس الحكومة ليعرض في مجلس الوزراء للبت فيه نهائيا"، مجددا "التزام الدولة، بالوقوف إلى جانب الشباب ومساعدة المؤسسات الناشئة، بهدف تطويرها، وتوفير بيئة ملائمة، تساهم في بعث الاقتصاد الوطني"، حسب البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
المؤسسات الناشئة : رئيس الجمهورية يجدد التزام الدولة بالوقوف إلى جانب الشباب
  أدرج يـوم : الأحد, 05 فيفري 2023 20:37     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.02.06

وزير الداخلية الفلسطيني يزور المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف

23.02.06

عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا في ارتفاع مستمر ورسائل التعزية والمواساة تتوالى على البلدين

23.02.06

شباب بلوزداد: تعيين مهدي رابحي رئيسا جديدا لمجلس إدارة النادي

23.02.06

باتنة: وزير الفلاحة يشرف على دخول مشروع ربط 26 مستثمرة بالكهرباء الفلاحية حيز الخدمة

23.02.06

الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل سفير جمهورية كوريا بالجزائر 

23.02.06

المجلس الشعبي الوطني: القانون النقدي والمصرفي سيؤسس لنشاطات جديدة للشركات الناشئة

الأكثــر قـراءة

23.02.01

شان 2022/ الدور النهائي: انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة (الجزائر-السنغال) على منصة…

23.01.30

شان/نصف نهائي : برنامج المباريات

23.02.04

نهائي شان 2022/الجزائر-السنغال

23.02.02

إطلاق أرضية رقمية خاصة بالتجار المتنقلين والحرفيين

23.02.03

وزير الفلاحة يشيد بجهود الفلاحين في تغطية الاحتياجات الوطنية من الخضر والفواكه

23.01.30

جعفر بيك، الضحك كوسيلة للتربية على المواطنة