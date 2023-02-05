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صالون الاستيراد والتصدير البيني الافريقي: الطبعة الثانية ستنظم من 14 الى 16 مارس المقبل بالجزائر 

  أدرج يـوم : الأحد, 05 فيفري 2023 17:19     الفئـة : اقتصــاد
صالون الاستيراد والتصدير البيني الافريقي: الطبعة الثانية ستنظم من 14 الى 16 مارس المقبل بالجزائر 

الجزائر - ستنظم الطبعة الثانية من صالون الاستيراد والتصدير البيني الافريقي (ايمبكس 2023) من 14 الى 16 مارس المقبل على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة، حسبما افاد به اليوم الاحد بيان للمنظمين.

وأوضح ذات المصدر ان الحدث الذي يكتسي بعدا قاريا سينظم برعاية وزارة التجارة وترقية الصادرات، بالشراكة مع الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية.

وأشار المنظمون من جانب اخر، الى ان هذا الصالون يعد حدثا مهنيا قاريا متعدد القطاعات مخصص لمختلف مجالات النشاط على غرار الصناعة و الفلاحة و الصناعات الغذائية و الصيد البحري و تربية المائيات و الخدمات و الصناعات التقليدية و السياحة.

كما تمت الاشارة الى ان الهدف من هذه التظاهرة هو "الترويج للمنتوجات المصنعة في الجزائر، سيما قدرة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين على تطوير و حتى تعزيز حضورهم على مستوى الاسواق الافريقية"، مع التأكيد على ان انشاء منطقة للتبادل الحر الإفريقية يشكل فرصة مواتية بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين من اجل توسيع شبكة الاعمال في القارة الافريقية و الاستفادة من المزايا التي يوفرها هذا الفضاء الاقتصادي.

وأشار المنظمون الى ان الانتاج الوطني المخصص للتصدير سيكون في دائرة الضوء بمناسبة هذا المعرض من ثلاثة ايام الذي من شانه السماح كذلك للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و الافارقة، بالالتقاء من اجل تطوير فرص الاعمال و الشراكات.

كما سينشط على هامش الصالون، يوما تقنيا حول مواضيع هامة وراهنة -حسب المنظمين- مع التأكيد على انه سيتم انشاء ارضية رقمية (ب2ب) لفائدة المهنيين الراغبين في الالتقاء بمسؤولي المؤسسات المشاركة.

 

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صالون الاستيراد والتصدير البيني الافريقي: الطبعة الثانية ستنظم من 14 الى 16 مارس المقبل بالجزائر 
  أدرج يـوم : الأحد, 05 فيفري 2023 17:19     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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