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وزارة الداخلية تدعو أصحاب المركبات التي لا تعرف سنة أول وضعها في السير إلى تسوية وضعيتها

  أدرج يـوم : الأحد, 05 فيفري 2023 11:38     الفئـة : اقتصــاد
وزارة الداخلية تدعو أصحاب المركبات التي لا تعرف سنة أول وضعها في السير إلى تسوية وضعيتها

الجزائر- دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يوم الأحد في بيان لها، أصحاب المركبات التي لا تعرف سنة أول وضعها في السير، للتقرب من المصالح المختصة ومباشرة الإجراءات اللازمة قصد استبدالها بسنة أول وضع في السير.

و أوضحت الوزارة, أن "كافة المواطنين أصحاب المركبات التي لا تعرف سنة أول وضعها في السير, المعروفة بالأرقام البيانية +22+ أو +33+, مدعوون للتقرب من المصالح المختصة ومباشرة الإجراءات اللازمة قصد استبدالها بسنة أول وضع في السير".

و لهذا الغرض --حسب البيان-- ''فإن أصحاب هذه الفئة من المركبات ملزمون بالتقرب من مصالح المناجم المختصة إقليميا بهدف إخضاع المركبة لمراقبة المطابقة, قصد تحديد سنة أول وضع لها في السير, ومن ثم إيداع محضر مراقبة المطابقة المسلم لمالك المركبة لدى مصلحة الترقيم المختصة لإعداد بطاقة ترقيم جديدة تحمل سنة أول وضع للمركبة في السير".

كما يتعين وفقا للإجراءات المحددة --يضيف البيان-- "استبدال بطاقات ولوحات ترقيم المركبات التي تحمل الرسمين البيانين (22) أو (33) بأخرى تتضمن سنة أول وضع في السير, في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2023, وذلك لتفادي العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال, والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها و أمنها".

آخر تعديل على الأحد, 05 فيفري 2023 12:45
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وزارة الداخلية تدعو أصحاب المركبات التي لا تعرف سنة أول وضعها في السير إلى تسوية وضعيتها
  أدرج يـوم : الأحد, 05 فيفري 2023 11:38     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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