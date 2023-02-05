وزارة الداخلية تدعو أصحاب المركبات التي لا تعرف سنة أول وضعها في السير إلى تسوية وضعيتها

الجزائر- دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يوم الأحد في بيان لها، أصحاب المركبات التي لا تعرف سنة أول وضعها في السير، للتقرب من المصالح المختصة ومباشرة الإجراءات اللازمة قصد استبدالها بسنة أول وضع في السير.

و أوضحت الوزارة, أن "كافة المواطنين أصحاب المركبات التي لا تعرف سنة أول وضعها في السير, المعروفة بالأرقام البيانية +22+ أو +33+, مدعوون للتقرب من المصالح المختصة ومباشرة الإجراءات اللازمة قصد استبدالها بسنة أول وضع في السير".

و لهذا الغرض --حسب البيان-- ''فإن أصحاب هذه الفئة من المركبات ملزمون بالتقرب من مصالح المناجم المختصة إقليميا بهدف إخضاع المركبة لمراقبة المطابقة, قصد تحديد سنة أول وضع لها في السير, ومن ثم إيداع محضر مراقبة المطابقة المسلم لمالك المركبة لدى مصلحة الترقيم المختصة لإعداد بطاقة ترقيم جديدة تحمل سنة أول وضع للمركبة في السير".