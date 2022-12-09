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وزير الفلاحة والتنمية الريفية يستقبل بأبيدجان من طرف نائب رئيس جمهورية كوت ديفوار

  أدرج يـوم : الجمعة, 09 ديسمبر 2022 17:46     الفئـة : اقتصــاد
وزير الفلاحة والتنمية الريفية يستقبل بأبيدجان من طرف نائب رئيس جمهورية كوت ديفوار

الجزائر - استقبل وزير الفلاحة و التنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، بأبيدجان (كوت ديفوار)، من طرف نائب رئيس جمهورية كوت ديفوار، تيموكو مايليت كوني، حيث تطرق الطرفان الى سبل وآفاق تعزيز التعاون و الشراكة بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حسب ما أفاد يوم الجمعة بيان الوزارة.

و أوضح البيان أنه في إطار نشاطاته على هامش الاجتماع رفيع المستوى حول موضوع السنة تحت شعار: "تعزيز القدرة على الصمود في مجال التغذية و الأمن الغذائي في القارة الإفريقية" الذي عقد الخميس في أبيدجان (كوت ديفوار) بحضور رؤساء الحكومات والوزراء والهيئات الأممية، "استقبل السيد محمد عبد الحفيظ هني وزير الفلاحة والتنمية الريفية من طرف نائب رئيس جمهورية كوت ديفوار السيد تيموكو مايليت كوني".

و تناولت المحادثات التي جمعت الطرفين سبل وأفاق تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك, حسب نفس المصدر.

آخر تعديل على السبت, 10 ديسمبر 2022 19:00
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وزير الفلاحة والتنمية الريفية يستقبل بأبيدجان من طرف نائب رئيس جمهورية كوت ديفوار
  أدرج يـوم : الجمعة, 09 ديسمبر 2022 17:46     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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