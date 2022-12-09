وزير الفلاحة والتنمية الريفية يستقبل بأبيدجان من طرف نائب رئيس جمهورية كوت ديفوار

و أوضح البيان أنه في إطار نشاطاته على هامش الاجتماع رفيع المستوى حول موضوع السنة تحت شعار: "تعزيز القدرة على الصمود في مجال التغذية و الأمن الغذائي في القارة الإفريقية" الذي عقد الخميس في أبيدجان (كوت ديفوار) بحضور رؤساء الحكومات والوزراء والهيئات الأممية، "استقبل السيد محمد عبد الحفيظ هني وزير الفلاحة والتنمية الريفية من طرف نائب رئيس جمهورية كوت ديفوار السيد تيموكو مايليت كوني".
و تناولت المحادثات التي جمعت الطرفين سبل وأفاق تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك, حسب نفس المصدر.