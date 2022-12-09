استفادة قرابة 50 ألف حرفي من التكوين في مجال التسيير وانشاء مؤسسات مصغرة

و أوضح المدير العام للصناعة التقليدية والحرف بالوزارة, كمال الدين بوعام, في لقاء مع "وأج" أنه تم في هذا الاطار تكوين ما يقارب 25 الف حرفي في تقنيات التسيير و 25 الف آخرين في كيفية إنشاء المؤسسات المصغرة وكذا في تقنيات إعادة بعث الحرف المهددة بالزوال.

و أضاف السيد بوعام انه تم تسطير برنامج لإعادة بعث النشاطات الحرفية لاسيما تلك التي كانت مهددة بالزوال من خلال مرافقة الحرفيين في مجال التكوين وتلقينهم اساليب جديدة في تحسين وعصرنة التصاميم والتغليف والتعليب وتمكينهم من الاستفادة من العلامة, مشيرا في هذا الاطار الى التجربة النموذجية لنحاس قسنطينة وفخار منطقة "بيدر" بتلمسان.