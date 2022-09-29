لعمامرة يستقبل وزير الفلاحة الروسي

الجزائر- استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, وزير الفلاحة لجمهورية روسيا الفيدرالية, دميتري باتروشاف, والذي ترأس الوفد الروسي المشارك في الدورة العاشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء, أشاد الطرفان بالمخرجات الهامة التي توجت أشغال اللجنة الحكومية المشتركة, التي اختتمت أشغالها أمس الاربعاء بالجزائر العاصمة, حسب نفس المصدر.

وفي هذا الإطار, أكد السيد لعمامرة أن "النجاح الذي حققته هذه الدورة يعكس الإرادة القوية للقيادة العليا للبلدين في الرقي بعلاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وروسيا إلى مستوى الامكانيات الهائلة للبلدين, كما تعد محطة مهمة للتحضير للاستحقاقات الثنائية الهامة المرتقبة".

من جانبه, أعرب الوزير الروسي عن مدى تثمين بلاده للطبيعة الاستراتيجية لعلاقاتها مع الجزائر وحرصها على تعزيزها في كافة المجالات, وعن التزام بلاده بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي كللت أشغال الدورة العاشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية, حسب البيان.