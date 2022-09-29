Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لعمامرة يستقبل وزير الفلاحة الروسي

  أدرج يـوم : الخميس, 29 سبتمبر 2022 19:59     الفئـة : اقتصــاد
لعمامرة يستقبل وزير الفلاحة الروسي

الجزائر- استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, وزير الفلاحة لجمهورية روسيا الفيدرالية, دميتري باتروشاف, والذي ترأس الوفد الروسي المشارك في الدورة العاشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء, أشاد الطرفان بالمخرجات الهامة التي توجت أشغال اللجنة الحكومية المشتركة, التي اختتمت أشغالها أمس الاربعاء بالجزائر العاصمة, حسب نفس المصدر.

وفي هذا الإطار, أكد السيد لعمامرة أن "النجاح الذي حققته هذه الدورة يعكس الإرادة القوية للقيادة العليا للبلدين في الرقي بعلاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وروسيا إلى مستوى الامكانيات الهائلة للبلدين, كما تعد محطة مهمة للتحضير للاستحقاقات الثنائية الهامة المرتقبة".

من جانبه, أعرب الوزير الروسي عن مدى تثمين بلاده للطبيعة الاستراتيجية لعلاقاتها مع الجزائر وحرصها على تعزيزها في كافة المجالات, وعن التزام بلاده بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي كللت أشغال الدورة العاشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية, حسب البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
لعمامرة يستقبل وزير الفلاحة الروسي
  أدرج يـوم : الخميس, 29 سبتمبر 2022 19:59     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

22.09.29

كرة اليد / البطولة الإفريقية للأمم-2022 (سيدات) الجزائر: "تنتظرنا مهمة صعبة بالسنغال"

22.09.29

كرة القدم: اجتماع المكتب التنفيذي للكاف يوم السبت بالجزائر

22.09.29

الدعوة إلى الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة للترجمة

22.09.29

لعمامرة يستقبل وزير الفلاحة الروسي

22.09.29

طاقة ومناجم : عرقاب يبحث مع نائب وزير الخارجية التايلاندي سبل تعزيز التعاون الثنائي

22.09.29

المغرب: النقابة الوطنية لموظفي التعليم تنتقد الالتفاف على مطالبها و تندد بتعثر جولات…

الأكثــر قـراءة

22.09.26

كرة القدم (مباراة ودية) الجزائر-نيجيريا: ''الخضر'' من أجل الفوز وبإقناع

22.09.26

أهمية تمكين فئة ذوي الإعاقة مهنيا من خلال تكوينهم في تخصصات تتماشى مع قدراتهم

22.09.26

غاز-صيانة: سونلغاز تدعو زبائنها الى ضرورة مراقبة التجهيزات الداخلية للغاز قبل فصل الشتاء

22.09.26

مهرجان للفنون والثقافة الجزائرية بالعاصمة البريطانية لندن

22.09.26

المهرجان الوطني لمسرح الهواة بمستغانم: تكوين زهاء 140 شابا في الفنون المسرحية

22.09.26

الجمعية العامة للأمم المتحدة : مسيرة بناء الجزائر الجديدة متواصلة بكل عزم تحت قيادة…