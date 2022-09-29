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طاقة ومناجم : عرقاب يبحث مع نائب وزير الخارجية التايلاندي سبل تعزيز التعاون الثنائي

  أدرج يـوم : الخميس, 29 سبتمبر 2022 19:56     الفئـة : اقتصــاد

الجزائر- استقبل وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, نائب وزير الخارجية التايلاندي, فيجافات إسارا بهاكدي, والذي بحث معه سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمناجم, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة, استعرض الطرفان علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم وفرص الأعمال والآفاق المستقبلية للاستثمار في الجزائر, معربين عن ارتياحهم لتميز الشراكة القائمة بين سوناطراك والشركة العمومية التايلاندية للتنقيب عن البترول وإنتاجه, حسب نفس المصدر.

ومن هذا المنطلق, عرض السيد عرقاب محتوى وأهداف القانون الجديد للمحروقات لإحياء أنشطة البحث واستغلال المحروقات في الجزائر, متمنيا رؤية مشاركة الشركات التايلاندية في دعوات المناقصات المستقبلية والاستفادة من المزايا المعروضة في القانون الجديد.

كما ناقش الطرفان فرص التعاون والاستثمار في قطاع المناجم في الجزائر, بما في ذلك التنقيب ورسم الخرائط واستغلال وإنتاج المواد المعدنية.

وتحقيقا لهذه الغاية, أعرب السيد عرقاب عن رغبته في رؤية مشاركة شركات التعدين التايلاندية في تطوير مشاريع منجمية جديدة في الجزائر, مع تبادل الخبرات والمعرفة التايلاندية في هذا الشأن.

كما تطرق إلى برنامج تحلية مياه البحر, معربا عن أمله مشاركة الشركات التايلاندية في هذا البرنامج.

من جهته,أعرب نائب الوزير التايلاندي عن ارتياحه لجودة العلاقات بين تايلاندا والجزائر, مشيرا الى اهتمام شركات بلاده بقطاع الطاقة والمناجم والمشاركة في مشاريع استثمارية بالجزائر, يضيف البيان.

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طاقة ومناجم : عرقاب يبحث مع نائب وزير الخارجية التايلاندي سبل تعزيز التعاون الثنائي
  أدرج يـوم : الخميس, 29 سبتمبر 2022 19:56     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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