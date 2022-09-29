وزارة النقل: تنصيب السيد محمد الحبيب زهانة أمينا عاما

الجزائر - تم, اليوم الخميس بالجزائر, تنصيب السيد محمد الحبيب زهانة, أمينا عاما لوزارة النقل, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء في البيان : "أشرف وزير النقل, السيد كمال بلجود, اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 بمقر الوزارة, على تنصيب السيد محمد الحبيب زهانة, أمينا عاما لوزارة النقل".

وخلال مراسيم التنصيب, التي تمت بحضور إطارات الإدارة المركزية, ومسيري المجمعات والمؤسسات القطاعية, ذكر السيد بلجود ب"التحديات الكبرى التي تواجه هذا القطاع الحيوي وضرورة النهوض به, وفق استراتيجية وورقة طريق محكمة نحو عصرنته وترقية أدائه باعتباره قطاع خدماتي بامتياز, وعصب التنمية الاجتماعية و الاقتصادية".

وفي الأخير, دعا الوزير كافة الإطارات والمسيرين إلى "تكاتف الجهود, والعمل بالتنسيق وفي شفافية تامة قصد تحقيق الأهداف المسطرة, متمنيا التوفيق للجميع", يضيف البيان.