الشراكة بين "جي سي بي" و "بتروفاك" "سابقة"

الجزائر- صرح الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للهندسة المدنية و البناء "GCB" السيد عبد الغني بن جبة اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن عقد الشراكة بين شركته, فرع مجمع سوناطراك و الشركة البريطانية "Petrofac" يعتبر "سابقة" من شأنها السماح لهذا الفرع بتطوير خبرته في هذا النشاط الاستراتيجي.

و جاء تصريح السيد بن جبة على هامش حفل التوقيع على عقود في الهندسة والإمداد والبناء و مذكرة التفاهم نظم بمقر المديرية العامة لسوناطراك.

في هذا السياق, وقعت الشركة الوطنية للمحروقات مع مجمع GPGT الذي يضم الشركة البريطانية "Petrofac" وشركة "GCB" لانجاز بصيغة (هندسة وإمداد وبناء) وحدات الفصل وإزالة الكربون في "ألرار" (ولاية اليزي) وهذا في إطار تطوير حقول الغاز تينرهرت-ألرار (ايليزي).

كما أكد السيد بن جبة قائلا "انها أول مرة توافق فيها "Petrofac" على إقامة شراكة مع شركة "GCB" لتنفيذ مشاريع EPC و هي بداية ستسمح لمهندسينا باكتساب الخبرة والمعرفة في هذا المجال الاستراتيجي".

من جهة أخرى, أوضح المتحدث أنه تمت الموافقة على 10 مهندسين جزائريين لتلقي تكوين في مكاتب الدراسات التابعة لبتروفاك في الخارج في إطار هذه الشراكة التي تندرج ضمن استراتيجية سوناطراك لتطوير وتشجيع المحتوى الوطني.

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ولدى تذكيره بأن عقد الشراكة هذا مع "Petrofac" قد تم الحصول عليه في إطار مناقصة دولية, أكد السيد بن جبة أن شركة "GCB" تضم أكثر من 200 مهندس سيستفيدون من هذه الشراكة للتحكم في مجال الهندسة والإنجاز في الصناعات البترولية و الغازية.

كما أردف قائلا " نحن بصدد توفير جميع الظروف و المناخ اللازمين حتى يتمكن مهندسونا من إجراء دراسات رفيعة المستوى في مجال الصناعة البترولية و الغازية. لقد أبرمنا عقد شراكة مع شركة عالمية كبرى في هذا المجال" مؤكدا أن شركة GCB حصلت على حصة 37 بالمئة في هذا المشروع بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليون دولار.

و أضاف السيد بن جبة أن الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء ستقتني قطعة أرض لبناء برج كبير يمكن أن يأوي 1.000 مهندس جزائري بهدف تطوير هذه الأنشطة.