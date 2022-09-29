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الخطوط الجوية الجزائرية مدعوة إلى مواكبة الجهود المبذولة لتطوير القطاع السياحي

  أدرج يـوم : الخميس, 29 سبتمبر 2022 15:04     الفئـة : اقتصــاد
الخطوط الجوية الجزائرية مدعوة إلى مواكبة الجهود المبذولة لتطوير القطاع السياحي

الجزائر- دعا الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, الخطوط الجوية الجزائرية إلى مواكبة الجهود المبذولة لتطوير قطاع السياحة في الجزائر, وذلك عبر زيادة الخطوط والرحلات إلى مختلف دول العالم وتوفير خدمات نوعية وبأسعار تنافسية.

وخلال إشرافه على افتتاح الطبعة الـ21 للصالون الدولي للسياحة والأسفار بقصر المعارض بالصنوبر البحري, زار السيد بن عبد الرحمان جناح الخطوط الجوية الجزائرية, حيث أكد أن "الجزائر الجديدة تسعى لتحقيق انفتاح على العالم وتوطيد العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة بينها الدول الأفريقية", داعيا الشركة إلى "مواكبة هذه الهبة ومرافقة الجهود المبذولة لتطوير القطاع السياحي".

كما دعا الوزير الأول في ذات السياق, إلى "ضرورة زيادة عدد الخطوط والرحلات إلى مختلف دول العالم مع الحرص على تقديم خدمات ذات جودة وبأسعار تنافسية تساهم في الترويج للجزائر كوجهة سياحية".

من جهة أخرى, وخلال زيارته لجناح وزارة المجاهدين وذوي الحقوق, أكد على أهمية "الاستثمار في ما تملكه الجزائر من ثراء تاريخي خلال الترويج للسياحة", وذلك من خلال "إبراز أهم المراحل التي مرت بها بلادنا خصوصا تاريخ ما قبل الاستعمار الفرنسي وأثناء الثورة التحريرية وحتى ما بعد الاستقلال".

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وذكر السيد بن عبد الرحمان في هذا الصدد, بالتزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لإحياء الذاكرة الوطنية وإنشائه لقناة الذاكرة بهدف الحفاظ على هذا الكنز وتوريثه للأجيال القادمة.

للإشارة, تعد الطبعة ال21 للصالون الدولي للسياحة والأسفار الأولى منذ بداية جائحة كوفيد-19 والتي تعرف مشاركة أزيد من 200 متعامل من وكالات سياحية وأسفار وأصحاب فنادق, إلى جانب متعاملين من بلدان أجنبية, كما تم اختيار المملكة العربية السعودية كضيف شرف هذه الطبعة.

ويمثل الصالون فضاء للترويج والتعريف بالعروض السياحية المتنوعة وتمكين المتعاملين والجمهور العريض من الاطلاع على التنوع السياحي الذي تزخر به الجزائر.

آخر تعديل على الخميس, 29 سبتمبر 2022 16:13
كلـمات مفتـاحيــة :
الخطوط الجوية الجزائرية مدعوة إلى مواكبة الجهود المبذولة لتطوير القطاع السياحي
  أدرج يـوم : الخميس, 29 سبتمبر 2022 15:04     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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