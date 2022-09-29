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مناجم: عرقاب يتطرق مع مسؤول مجمع توسيالي الى تعزيز التعاون الثنائي

  أدرج يـوم : الخميس, 29 سبتمبر 2022 14:43     الفئـة : اقتصــاد
مناجم: عرقاب يتطرق مع مسؤول مجمع توسيالي الى تعزيز التعاون الثنائي

الجزائر- استقبل وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, اليوم  الخميس, بالجزائر العاصمة, رئيس مجلس إدارة مجمع توسيالي, فؤاد توسيالي , الذي تطرق معه إلى تعزيز التعاون في المجال المنجمي, لا سيما استخدام خامات حديد منجم غارا جبيلات لتموين مركب الحديد والصلب للمجمع ببطيوة (وهران), حسب ما افاد به بيان للوزارة.

و اوضح البيان ان هذا اللقاء جرى بمقر الوزارة, بحضور عضو مجلس إدارة المركب المكلف بالعمليات بالجزائر, والرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر و الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للحديد والصلب.

وركزت المحادثات, وفقا لذات المصدر, على "حالة علاقات التعاون بين الشركات في القطاع المنجمي ومجمع توسيالي وكذا الشراكة وفرص الاستثمار لا سيما فيما يتعلق باستخدام خامات حديد منجم غارا جبيلات لتموين مركب الحديد والصلب توسيالي ببطيوة (وهران)".

وفي هذا السياق, " تقرر إعداد دراسة تقنية وتجارية حول إنشاء وحدة صناعية لمعالجة خامات حديد منجم غارا جبيلات", حسب البيان.

و بهذه المناسبة , أعرب السيد عرقاب عن رغبة القطاع في تعزيز وتوسيع التعاون مع مجمع توسيالي.

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مناجم: عرقاب يتطرق مع مسؤول مجمع توسيالي الى تعزيز التعاون الثنائي
  أدرج يـوم : الخميس, 29 سبتمبر 2022 14:43     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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