النهوض بالقطاع السياحي مرهون بتقديم خدمات ذات نوعية وبأسعار مدروسة

الجزائر - أكد الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن "النهوض بالسياحة في الجزائر مرهون بتوفير خدمات ذات نوعية وأسعار مدروسة",داعيا الوكالات السياحية الى المساهمة بجدية في الترويج للجزائر كوجهة سياحية.

وخلال إشرافه على افتتاح الطبعة الـ21 للصالون الدولي للسياحة والأسفار بقصر المعارض بالصنوبر البحري, طاف السيد بن عبد الرحمان مرفوقا بوفد وزاري هام إلى جانب وزراء عرب وأعضاء من السلك الدبلوماسي بين مختلف أجنحة المعرض أين تلقى شروحات من قبل المتعاملين في مجال السياحة واستمع الى انشغالاتهم.

وبالمناسبة, شدد الوزير الأول على ان "المعركة الحالية والمستقبلية لقطاع السياحة هي جودة الخدمات والاستمرارية في تقديمها", مضيفا ان "توفير خدمات ذات نوعية يبدأ بالعامل البشري المؤهل".

ودعا في ذات السياق الفاعلين في هذا القطاع الذي تعول عليه الجزائر للنهوض بالاقتصاد الوطني, إلى "المساهمة بصورة جدية في الترويج للجزائر كوجهة سياحية و تقديم عروض كبيرة تغطي الطلب وتساهم في خفض الأسعار لأن السائح يحتاج الى أسعار مدروسة تمكنه من التعرف على المناطق السياحية المختلفة والمتنوعة للجزائر".

كما طالبه بـ"تطوير مرافق إيواء تستجيب للمعايير المعمول بها دوليا حتى تتمكن الجزائر من منافسة الوجهات السياحية المعروفة, الى جانب الاستثمار في المناطق الاثرية العديدة الموجودة والتي تشكل عاملا أساسيا في جذب السياح".

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وخلال زيارته لأجنحة الوكالات السياحية بالجنوب الجزائري, أكد الوزير الأول على "أهمية الاستثمار في السياحة الجنوبية وسياحة الهضاب عبر توفير الفنادق وتكوين العنصر البشري مع الاعتماد على الاشهار عبر القنوات التلفزيونية والبوابات الالكترونية, وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها لجذب السياح الجزائريين والأجانب".

وبذات المناسبة زار السيد بن عبد الرحمان أجنحة لعارضين أجانب من عدة دول, حيث أكد اهتمام الجزائر بتبادل الخبرات في مجال السياحة والترويج المتبادل, كما طاف بين أجنحة المؤسسات الناشئة الفاعلة في القطاع معربا عن استعداد الدولة لمرافقتها وتوفير كل الوسائل اللازمة لذلك.

للإشارة فان الطبعة الـ21 للصالون الدولي للسياحة والأسفار والمنظمة من 29 سبتمبر الى 2 أكتوبر القادم تعد الأولى منذ بداية جائحة كوفيد-19 وتشهد مشاركة أزيد من 200 متعامل من وكالات سياحة وأسفار وفنادق الى جانب متعاملين من بلدان أجنبية.

ويمثل الصالون فضاء للترويج والتعريف بالعروض السياحية المتنوعة وتمكين المتعاملين والجمهور العريض من الاطلاع على التنوع السياحي الذي تزخر به الجزائر.