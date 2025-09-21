افتتاح الموسم الثقافي الجديد بعنابة تحت شعار "فن يولد وإبداع يتجدد"

عنابة - انطلقت يوم السبت بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية "بركات سليمان" بمدينة عنابة فعاليات الموسم الثقافي الجديد تحت شعار "فن يولد وإبداع يتجدد" بمشاركة عدد من المثقفين والفنانين المحليين.

وأبرزت مديرة الثقافة والفنون، صليحة برقوق، بالمناسبة أن الموسم الثقافي الجديد يهدف إلى تعزيز المشهد الفني والأدبي المحلي وتشجيع الإبداع لدى الشباب وإتاحة الفرصة للتلاقح الثقافي بين مختلف الفنون، مؤكدة سعي ولاية عنابة لتثبيت مكانتها كقطب ثقافي هام على الصعيد الوطني.

من جانبها أكدت الشاعرة والروائية، ربيعة جلطي، في جلسة أدبية ختمتها بالبيع بالإهداء لأعمالها، بأن "عنابة تمتلك منتجي فكر وأدب متميزين وقدرات ثقافية وإبداعية كبيرة تستحق الدعم والتشجيع", معربة عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح الموسم الثقافي وملاقاة المثقفين المحليين ومحبي الأدب.

كما تم إقامة معرض للكتاب وآخر للفنون التشكيلية ببهو المكتبة إضافة إلى مسابقة "توأمة الفنون" بإشراف مديرية الثقافة والفنون بالتنسيق مع المدرسة الجهوية للفنون الجميلة (ملحقة عنابة) حيث جسد المشاركون بيتا شعريا للكاتبة ربيعة جلطي، في لوحات فنية وتم الإعلان عن الفائزين في ختام المسابقة.

وتم بالمناسبة كذلك عرض فيديو إبداعي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي حول مسيرة الشاعرة والروائية ربيعة جلطي، ضيفة شرف اللقاء، تلته جلسة أدبية نشطها الأديب جمال فوغالي تضمنت شهادات لقراء ذات الشاعرة ومقاطع موسيقية أداها طلبة المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي (ملحقة عنابة) بالإضافة إلى عرض مونولوج للفنان رضوان علوي.

وعرفت التظاهرة تكريم فنانين متوجين في مسابقات دولية خلال العام الجاري على غرار خالد بوناموس رئيس جمعية هواة جمع الطوابع والبطاقات البريدية لولاية عنابة وقدور بناري ممثل مسرحي ورئيس جمعية "الطاووس" للفن المسرحي والمخرج الشاب بريكي محمد نذير والشاعرة والكاتبة نادية نواصر وصاحبة دار النشر والتوزيع عدرة بويونوس.