عماد هلالي: مخرج أفلام قصيرة يحرص على تقديم محتوى توعوي هادف

غرداية - يعد المخرج السينمائي المبدع من ولاية غرداية، عماد هلالي، أحد أبرز الوجوه الفنية التي تألقت في عالم صناعة الأفلام القصيرة وتقديم محتوى توعوي هادف يسعى من خلاله لإيصال رسالة قيمة للجمهور.

وتشكل الأفلام القصيرة بالنسبة لعماد هلالي، الذي حاز مؤخرا على المرتبة الثالثة لأحسن فكرة في الطبعة الخامسة من المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية (FIVS) بسوسة (تونس) عن فيلمه "حرفة"، من بين الأعمال الفنية التي تحاكي الواقع المعاش وتغوص في أعماق المجتمع لتحول أفكار إبداعية إلى أعمال درامية تروي قصصا مشوقة تعزز القيم الأخلاقية والاجتماعية.

ويبرز الفيلم، الذي استلهم فكرته من المثل الشعبي ''يفنى مال الجدين وتبقى حرفة اليدين'', أهمية الحرفة في المجتمع المحلي ومساهمتها في النشاط الاقتصادي وكذا القضاء على البطالة، حيث جسد فيه الممثل محمد بركة دور البطولة، إلى جانب شخصيات أخرى نشطة في مجال السياحة والتراث الثقافي بغرداية، على غرار الممثل جعفر محمد، الذي تقمص دور الجد.

كما تطلع المخرج، من خلال هذا الفيلم، إلى الترويج للسياحة الصحراوية، من خلال تسليط الضوء على الحرف اليدوية التقليدية التي من شأنها تثمين الموروث الثقافي والفني الذي تزخر به المنطقة.

وفي هذا الإطار، أوضح السيد هلالي، صاحب 54 سنة، لوأج أن الشغف بالفن رافقه منذ الصغر من خلال اهتمامه بالفن التشكيلي والشريط المرسوم الذي كان يجسد فيه شخصيات كرتونية تمثيلية تحاكي قصصا واقعية أنتجت في أعمال فنية فاز بها في مسابقات ولائية.

وكان أول عمل فني (فيلم قصير) ينتجه هو "العائد"، الذي نال به جائزة الجمهور الكبرى في المهرجان الدولي بالجزائر العاصمة سنة 2021 وتم تصويره في منطقة الحاضور بمتليلي (جنوب غرداية).

وأخرج سنة 2023 فيلما آخر يحاكي ظاهرة التنمر المدرسي وانعكاساتها السلبية على التلميذ بعنوان "منى"، وهي فتاة مجتهدة تتعرض للسخرية من قبل زملائها في المدرسة.

كما قدم أعمال سينمائية وتلفزيونية أخرى تم عرضها على عدة قنوات، منها المسلسل القصير "ألوان الفانوس'', بطولة الممثلة منال مرابط.

وبهدف ترقية الصناعة السينمائية الجزائرية، أكد الفنان عماد هلالي على ضرورة تشجيع الشباب الهواة على الانخراط أكثر في الفن السابع الذي يعد مجالا خصبا للإبداع والاستثمار.