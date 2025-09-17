المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن: فيلم "نية" من الجزائر ينال جائزة أحسن فيلم روائي قصير

باتنة - نال فيلم "نية" للمخرجة إيمان عيادي من الجزائر جائزة أحسن فيلم روائي قصير في المهرجان الثقافي السينمائي الدولي إمدغاسن في طبعته الخامسة الذي اختتم يوم الثلاثاء إلى الأربعاء في حفل بهيج أقيم في الهواء الطلق بالمحيط الخارجي للمعلم الأثري إمدغاسن ببلدية بومية بولاية باتنة .

وتروي أحداث الفيلم المتوج في المسابقة الرئيسية للمهرجان الذي تم ترسيمه بداية من هذه الطبعة من طرف وزارة الثقافة والفنون قصة فتاة اسمها "أنيا" تعيش طفولتها بسعادة دون أن تدرك حجم الاضطرابات التي سببتها "العشرية السوداء" وأمنيتها الوحيدة أن يعود والدها وهو صحفي في مهمة في الوقت المناسب لقضاء عطلة المولد النبوي الشريف مع الأسرة, حيث نالت مريم مجقان عن دورها في هذا الفيلم جائزة أحسن ممثلة في فيلم قصير.

وعادت جائزة أحسن ممثل في هذا النوع من الأفلام لعلي زيرا سانيفار عن دوره في فيلم "معا وحدنا" للمخرج أوميد ميرزاي من إيران الذي حصد جائزة أحسن إخراج فيما نال الفيلم البرازيلي الياباني "أماريلا" للمخرج أندري هياتو سايتو جائزة أحسن سيناريو.

كما ظفر فيلم "غروب الشمس في بيروت" للمخرجة دانييلا ستيفان من لبنان وفيلم "أمانة البحر" للمخرجة هند سهيل من مصر بجائزة لجنة التحكيم لمسابقة الأفلام الروائية القصيرة.

وفيما يخص المسابقات الأخرى المستحدثة في هذه الطبعة فعادت جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير ل"الصحراء الصغيرة" للمخرج إيمليو مارتي لوبيز وهو فيلم مشترك بين إسبانيا والصحراء الغربية وجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة ل"الهرم" للمخرج محمد غزالة من مصر.

و نال فيلم "الجزائر العاصمة 196 م" للمخرج شكيب طالب بن دياب من الجزائر جائزة أفضل فيلم في مسابقة أسبوع النقاد فيما توج فيلم "الإعدام" لمخرجه يوسف محساس من الجزائر بجائزة أفضل فيلم ثوري قصير.

وأكد محافظ التظاهرة عصام تعشيت بالمناسبة التي حضرها مبدعون في مجال السينما وفنانون معروفون من داخل وخارج الوطن ومثقفون أن المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن أصبح موعدا للطاقات الإبداعية في مجال الفن السابع كما أنه يروج للموروث الثقافي والسياحي الذي تزخر به الجزائر.

و كان الحفل الختامي للمهرجان الذي شارك في طبعته الخامسة 53 فيلما من 27 دولة مميزا بشهادة كل الحاضرين حيث أقيم بالفضاء الخارجي المقابل للمعلم النوميدي الملكي إمدغاسن مما أضفى الخصوصية على المناسبة وزادها سحرا .

للتذكير فقد افتتحت هذه التظاهرة الفنية سهرة 10 سبتمبر الجاري بالمسرح الجهوي بباتنة حيث كان الجمهور على موعد مع أفلام متنوعة أعقبتها مناقشات ثرية بالإضافة إلى تنظيم ورشات تكوينية لفائدة الشباب من هواة الفن السابع تمحورت حول مهن السينما و تنشيط ندوات فكرية حول الرواية والسينما وخرجات سياحية لفائدة المشاركين .

للإشارة الى أن ضيف شرف هذه التظاهرة الفنية في طبعتها لسنة 2025 , كانت دولة فيتنام حيث تم تسليط الضوء على تجربة هذا البلد في مجال السينما.