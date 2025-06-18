قسنطينة: الطبعة ال11 للمهرجان الدولي للإنشاد من 25 إلى 30 يونيو

قسنطينة- ستفتتح الطبعة الـ11 للمهرجان الدولي للإنشاد بقسنطينة في 25 يونيو الجاري لتدوم إلى غاية 30 من نفس الشهر و ذلك بالمسرح الجهوي محمد الطاهر الفرقاني بمشاركة 7 فرق محلية و 9 من خارج الوطن, حسب ما أفاد به يوم الأربعاء محافظ المهرجان, عبد العالي لوهواه.

وتطرق ذات المتحدث, في ندوة صحفية نشطها بقاعة المسرح الجهوي, إلى الخطوط العريضة لبرنامج هذا المهرجان الذي يحمل شعار "حناجر الإنشاد تغني جزائر الأمجاد", حيث أشار إلى مشاركة منشدين من الجزائر وفرق أخرى للإنشاد من سلطنة عمان, تونس, بلجيكا, الأردن, السينغال, ماليزيا, سوريا, تنزانيا والبوسنة.

وستشهد سهرة الافتتاح تقديم حفل فني من تنشيط المنشد عبد الرحمان بوحبيلة من الجزائر و فرقة "أربج" من سلطنة عمان, حيث سيتخلل الحفل عرض فني بتقنيات الذكاء الاصطناعي يحاكي لحظة هجرة النبي محمد صلى الله عليه و سلم من مكة إلى المدينة المنورة, وسط ديكور يجسد البيئة التي استقبلت الرسول خلال رحلته, وفق ما أفاد به محافظ المهرجان.

كما تم إعداد ضمن المهرجان برنامج أكاديمي و تكويني يشمل تنشيط ندوات وورشات من تأطير مختصين و باحثين في فن الإنشاد و الطابع الصوفي, على غرار ورشة الناي للعازف قصي بلال من الأردن و ورشة الإيقاع التي يشرف عليها حاتم عموس من تونس, وفقا لذات المصدر.

وستناقش الندوات كذلك عديد المواضيع ذات الصلة بفن الإنشاد تتمحور أساسا حول "الإنشاد والذوق الجمالي..رؤية حضارية" و "الأنشودة الوطنية ودورها في تحفيز الوعي" و"التصوف والإنشاد الديني" و"مقارنه بين الإنشاد والمديح الديني في صيغته المغاربية", فضلا عن إلقاء محاضرات وجلسات شعرية, حسب ما ذكره محافظ المهرجان.