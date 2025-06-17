إنجاز وثائقي حول عودة أحفاد الجزائريين المنفيين إلى كاليدونيا الجديدة: مراد يستقبل المخرج السعيد عولمي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 جوان 2025 11:49     الفئـة : ثقــافــة
الجزائر - استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد إبراهيم مراد, المخرج والمنتج الجزائري السعيد عولمي, في إطار إنجاز وثائقي حول مسار عودة عدد من أحفاد الجزائريين المنفيين إلى كاليدونيا الجديدة خلال الفترة الاستعمارية, إلى أرض الوطن, حسب ما أورده, يوم الثلاثاء, بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى أمس الاثنين, "تلقى السيد مراد شروحات حول تفاصيل المسار الذي سلكه أعضاء من الجالية الجزائرية من أحفاد المنفيين إلى كاليدونيا الجديدة, عبر ولايات الوطن, خلال فترة تواجدهم الأخيرة بالجزائر، و تعبيرهم عن خالص الامتنان لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, نظير العناية التي يوليها للذاكرة الوطنية".

كما تم خلال هذا اللقاء, التذكير بقيام الوفد بالاطلاع على الجدارية التي دشنت سنة 2021 , تخليدا لذكرى الجزائريين الذين تم نفيهم من قبل الاستعمار الفرنسي الغاشم إلى مناطق عديدة في أقاصي الأرض، حيث أبدوا "تأثرهم بها", مع إشادتهم بـ "الدعم الذي لمسوه و التسهيلات التي حظوا بها من قبل السلطات المحلية ومصالح المديرية العامة للأمن الوطني عبر الولايات التي زاروها خلال فترة إقامتهم بأرض الوطن", يضيف المصدر ذاته.

آخر تعديل على الثلاثاء, 17 جوان 2025 12:03
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 جوان 2025 11:49     الفئـة : ثقــافــة

