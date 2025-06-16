افتتاح المعرض الجماعي "ورثة النور" بالجزائر العاصمة

الجزائر - افتتح اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة معرض جماعي لفن الزخرفة والخط العربي والمنمنمات تحت عنوان "ورثة النور", يضم أعمالا فنية مختلفة تعكس تجذر وأصالة هذه الممارسة الفنية العريقة في الجزائر.

ويضم هذا المعرض الجماعي, الذي أشرف على افتتاحه وزير الثقافة والفنون, زهير بللو, بقاعة "باية" بقصر الثقافة مفدي زكريا, أزيد من 200 تحفة من الأعمال الفنية في فن المنمنمات والخط العربي والزخرفة وكذا عناصر التزيين الداخلي, أنجزتها أنامل أزيد من 60 طالبا في إطار ورشات تكوينية في المجال تحت إشراف الفنان مصطفى أجاووت, باعتباره واحدا من المتخصصين في فن المنمنمات والزخرفة في الجزائر.

وبالمناسبة, أشار السيد بللو إلى أن هذا المعرض "يجمع بين أعمال فنية في الخط العربي والزخرفة والمنمنمات وتحفا راقية من إبداع أجيال مختلفة", كما "يعكس مختلف المهارات التي نقلها مصطفى أجاووت لطلبته خلال الورشات التي يقيمها بمدرسته التي أنشأها, وهي مبادرة جيدة للحفاظ على هذا الفن الجزائري الأصيل".

كما أبرز الوزير أهمية التكوين الفني في مجال الزخرفة والخط العربي والمنمنمات للحفاظ على هذا الموروث الفني الجزائري العريق الذي خلفه رواد وعمالقة فن الزخرفة والخط والمنمنمات في الجزائر على مر الأجيال, مثمنا جهود الفنان أجاووت في رعاية هذه المواهب الفنية للحفاظ على هذا التراث الثقافي الوطني.

ويتيح هذا المعرض مجموعة متنوعة من اللوحات تخص فن المنمنمات والخط العربي والزخرفة, إلى جانب قطع وتحف بتصاميم مختلفة كصناديق الحلي التقليدية والمرايا والصينيات, وهي عناصر ديكور داخلي من الخشب تتزين بها البيوت الجزائرية.

ومن الفنانات المشاركات في هذا المعرض الجماعي قلماوي أمال, بوطالب سهام, بن عزوق آمال, بن غانم فيروز صالحي وجوهر جازولي, حيث قدمن لوحات ملفتة من حيث تقنياتها وجمالياتها تحاكي مختلف عناصر التراث الوطني, فضلا عن زخارف تبرز جمالات الحرف العربي.

وفي هذا الإطار, تعرض بلخير فضيلة مجموعة من أعمالها, على غرار صندوق بلون أخضر بحجم متوسط يستعمل كقطعة أساسية في جهاز العروس بالجزائر العاصمة, يضم أشكالا وزخارف نباتية مختلفة وأشكالا هندسية بلمسة جميلة وكذا عناصر ديكور داخلية, بينما تعرض بومهدي سامية وحمدان جوهر موائد تقليدية ومرايا زجاجية وصينيات وأباريق متعددة الأحجام والألوان مصنوعة بمادة الخشب.

وفي هذا السياق, أوضح الفنان أجاووت ل/ وأج, أن المعرض "يقدم ثمرة إبداعات مجموعة كبيرة من طلبته من منتسبي ورشاته الفنية, أغلبهم من العنصر النسائي الشغوف بفن المنمنمات والخط العربي والزخرفة الفنية على الورق والخشب", مبرزا "تنوع المواضيع المتطرق إليها, من حيث الشكل والموضوع, ما يعكس الحس الفني العالي لهؤلاء الفنانين".

وأشار ذات المتحدث إلى أن "فن الزخرفة والمنمنمات في الجزائر فن مرتبط بالتراث الثقافي والحضاري للجزائر, وهو إرث وطني له رواده, وينبغي أن ينقل الى الأجيال الصاعدة لحمايته وتثمينه".

ويتواصل معرض "ورثة النور" بقصر الثقافة مفدي زكرياء إلى غاية 12 يوليو القادم.