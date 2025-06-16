الوادي : انتقاء 15 عرضا للمشاركة في المهرجان الدولي للمونودراما النسائي

الوادي - تم انتقاء 15 عرضا مونودراميا للمشاركة في فعاليات الطبعة الرابعة للمهرجان الدولي للمونودراما النسائي المزمع تنظيمه من 7 إلى 11 نوفمبر المقبل بدار الثقافة محمد الأمين العمودي بالوادي تحت شعار "الجزائر بوابة المونودراما", حسبما أستفيد اليوم الاثنين لدى المنظمين.

وتشارك في هذه الطبعة التي تحمل اسم الفنانة القديرة فتحية سلطان, فرق مسرحية وطنية وأجنبية من 13 دولة (تونس وليبيا ومصر والسعودية والأردن وفلسطين وسلطنة عمان والعراق والبحرين و الجمهورية الصحراوية وإيران وكوت ديفوار والسويد), كما أوضح رئيس جمعية "الستار" للإبداع المسرحي ومحافظ المهرجان, نبيل مسعي أحمد.

وأضاف أن لجنة القراءة والدراسة اختارت هذه العروض من بين خمسين عرضا مونودراميا قدمت من عدة فرق وطنية وأجنبية للمشاركة في المهرجان, معتمدة في تقييمها على معايير فنية ركزت على عمق النص المونودرامي, وأداء الممثل على الركح وانسجامه مع الرسالة المقدمة, وجودة الإخراج وملاءمته للنص المسرحي.

وتشارك الجزائر بثلاثة عروض هي "زيق زاق" لجمعية بودرقة للمسرح و"المحطة الأخيرة" لتعاونية أنيس الثقافية و"وجوه وأحذية" لجمعية الريان.

أما العروض العربية الأخرى , فتضم عرض "جنون الحب" لفرقة المركز الثقافي الرياضي للشباب بالمنزه (تونس) , و"أحلام معطلة" للمسرح الحر بمدينة البيضاء (ليبيا), و"ودارت الأيام" لمركز الهناجر للفنون بالقاهرة (مصر).

وتشارك الجمهورية الصحراوية بعرض "سلطانة" للمسرح الوطني الصحراوي, ومن فلسطين عرض "عن المعبر" لمسرح الأنيل, إضافة إلى "شغف" لفرقة العراق للمسرح.

كما تحضر سلطنة عمان في هذا المهرجان بعرض "صبية" لفرقة جامعة نزوى , والأردن بعرض "الحلم" لفرقة طقوس المسرحية, وتشارك البحرين والسعودية بعرض مشترك "شرخ في جدار الصمت" لفرقة شيء للإنتاج الفني.

وتدخل إيران المنافسة بعرض "خيانة لم تحدث" لفرقة بهاء الأهواز للمسرح, وكوت ديفوار بعرض "المختبر" لفرقة أتوليي سينيك, إلى جانب مشاركة السويد بعرض "كان الحب بعيدا عني بخطوة" لفرقة زول الثقافية.

وما يميز هذه الطبعة تقديم عروض مونودرامية شرفية خارج المنافسة لفرق مسرحية من سوريا والكويت وموريتانيا ورومانيا وإسبانيا, فضلا عن عروض مسرح الشارع بالفضاءات العمومية.

كما يشمل برنامج المهرجان ورشات تطبيقية تكوينية لفائدة المهتمين بفن المونودراما حول التعبير الجسماني والإخراج المسرحي ومسرح الشارع والكتابة المونودرامية وإعداد الممثل والسينوغرافيا, إلى جانب محاضرات أكاديمية يقدمها مختصون في فن المونودراما.