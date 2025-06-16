المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي : تنافس 7 مسرحيات على "العنقود الذهبي"

المدية - تتنافس سبع مسرحيات على جائزة "العنقود الذهبي" في الطبعة ال15 من المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي المرتقب تنظيمها من 30 يونيو إلى 5 يوليو, تحت شعار "المدية: 100 عام من المسرح", وفق ما جاء في بيان صادر اليوم الاثنين عن محافظة المهرجان.

وأوضح البيان أن اختيار لجنة الانتقاء التابعة للمهرجان وقع على 7 مسرحيات من بين 26 عملا مقترحا من طرف فرق مسرحية تابعة لمسارح جهوية وهيئات ثقافية وجمعيات قادمة من مختلف مناطق الوطن.

وتتمثل المسرحيات المتنافسة على جائزة "العنقود الذهبي" لأفضل عرض مسرحي في "وأخيرا" للمسرح الجهوي عبد الرحمن بوقرموح (بجاية) و"الدب" لجمعية "ماسيني" من أدرار و "خمسة نساء وعربة" للمسرح الجهوي مصطفى كاتب (سوق أهراس) و"زفاف كلب" من إنتاج دار الثقافة والفنون لولاية جيجل بالتعاون مع جمعية "تيزيري".

كما وقع اختيار لجنة الانتقاء أيضا على مسرحيات "العين بالعين" للجمعية الثقافية والموسيقى الكلاسيكية (سطيف) و "النصف الآخر" للجمعية الثقافية والمسرحية "المثلث الواقي" (قالمة) و "الورطة" من إنتاج جمعية "شباب وفنون" بمدينة تابلاط (المدية).

وستكون هذه الطبعة الجديدة أيضا فرصة لتكريم المسيرة المهنية للصحفي والكاتب, عمار يزلي.