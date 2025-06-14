إصدار سلسلة من الطوابع البريدية تحت عنوان "نساء ورجال المسرح"

وأوضح نفس المصدر, أن هذه السلسلة من الطوابع البريدية, "تسلط الضوء على نخبة من نساء ورجال المسرح الجزائري, الذين شكلوا بأعمالهم ومواقفهم لبنات أساسية في صرح الفن الرابع بالجزائر, من محيي الدين بشطارزي, رائد المسرح الجزائري
ومؤسس بنيته التحتية, إلى عائشة عجوري (كلثوم), إحدى أوائل أيقونات الأداء النسوي على الخشبة".
ولم يفوت الإصدار "رواد المشهد المسرحي بعد الاستقلال, كولد عبد الرحمان كاكي, صاحب (الغراغوز), وعبد القادر علولة, الذي جمع في أعماله بين البساطة التي يفهمها الجمهور الواسع, والعمق الفكري الذي يفتح أبواب التأمل والوعي, وعز الدين مجوبي, صاحب (حافلة تسير), إلى سكينة مكيو (صونيا), الفنانة والمخرجة التي تركت إرثا فنيا مشهودا".
وتأتي هذه الإصدارات "لتخلد وجوها صنعت مجد المسرح الجزائري, ولتبقي رسالتهم الفنية حية في وجدان الأجيال الحالية والقادمة", يضيف البيان.