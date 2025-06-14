إصدار سلسلة من الطوابع البريدية تحت عنوان "نساء ورجال المسرح"

  أدرج يـوم : السبت, 14 جوان 2025 17:10     الفئـة : ثقــافــة
إصدار سلسلة من الطوابع البريدية تحت عنوان &quot;نساء ورجال المسرح&quot;

الجزائر - كشفت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, اليوم السبت في بيان لها, عن إصدار سلسلة من الطوابع البريدية تحت عنوان "نساء ورجال المسرح", في إطار تثمين التراث الثقافي الوطني, و وفاء لذاكرة رموزه الخالدة.

وأوضح نفس المصدر, أن هذه السلسلة من الطوابع البريدية, "تسلط الضوء على نخبة من نساء ورجال المسرح الجزائري, الذين شكلوا بأعمالهم ومواقفهم لبنات أساسية في صرح الفن الرابع بالجزائر, من محيي الدين بشطارزي, رائد المسرح الجزائري 
ومؤسس بنيته التحتية, إلى عائشة عجوري (كلثوم), إحدى أوائل  أيقونات الأداء النسوي على الخشبة".

ولم يفوت الإصدار "رواد المشهد المسرحي بعد الاستقلال, كولد عبد الرحمان كاكي, صاحب (الغراغوز), وعبد القادر علولة, الذي جمع في أعماله بين البساطة التي يفهمها الجمهور الواسع, والعمق الفكري الذي يفتح أبواب التأمل والوعي, وعز الدين مجوبي, صاحب (حافلة تسير), إلى سكينة مكيو (صونيا), الفنانة والمخرجة التي تركت إرثا فنيا مشهودا".

وتأتي هذه الإصدارات "لتخلد وجوها صنعت مجد المسرح الجزائري, ولتبقي رسالتهم الفنية حية في وجدان الأجيال الحالية والقادمة", يضيف البيان.

آخر تعديل على الأحد, 15 جوان 2025 15:23
كلـمات مفتـاحيــة :
إصدار سلسلة من الطوابع البريدية تحت عنوان "نساء ورجال المسرح"
  أدرج يـوم : السبت, 14 جوان 2025 17:10     الفئـة : ثقــافــة   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

انطلاق التصفيات الجهوية لأولمبياد المهن 2025 بالجزائر العاصمة

25.09.21

2458 أسرة بالعاصمة تستفيد من إعانات مالية بمناسبة الدخول المدرسي

25.09.21

رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بالتركيز على أداء مهامها بجدية عالية

25.09.21

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

25.09.21

المرصد الوطني للمجتمع المدني : السيدة حملاوي تستقبل وفدا من أعيان ولاية جانت

25.09.21

إدانة شديدة لقمع المخزن احتجاجات رافضة لرسو سفن إبادة الفلسطينيين بالموانئ الغربية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق