خنشلة: الطبعة الـ13 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل من 23 إلى 27 يونيو

خنشلة- ستحتضن ولاية خنشلة فعاليات الطبعة ال13 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل في الفترة من 23 إلى27 يونيو, حيث ستتنافس 8 عروض مسرحية على الإبزيم الذهبي للمهرجان, حسب ما علم يوم السبت من محافظ المهرجان طارق عشبة.

وكشف محافظ المهرجان في ندوة صحفية عقدها اليوم بدار الثقافة علي سوايحي بأن الطبعة الـ13 لهذا المهرجان تجري هذه السنة تحت شعار "إبداع الأطفال في ذكرى خالدة" و ستعرف تقديم 8 عروض مسرحية.

ولفت ذات المتحدث إلى أن لجنة تنظيم التظاهرة وبالنظر للصدى الكبير الذي تركته الطبعة السابقة فقد تلقت هذه السنة 65 طلب مشاركة من جمعيات وتعاونيات ومسارح جهوية لعديد ولايات الوطن لتعتمد لجنة الانتقاء في الأخير 8 عروض مسرحية ستدخل السباق الرسمي يوم 23 يونيو للتنافس على الإبزيم الذهبي للمهرجان.

وأضاف بأن العروض التي تم اختيارها للمشاركة في هذه التظاهرة هي " عرس أوشن" للجمعية الثقافية للمسرح المثلث الواقي لقالمة و " ينسى" لجمعية خواطر وإبداع من الشلف و" مملكة الهوايات" للمسرح الجهوي لأدرار و" لحن الأمل " للجمعية الثقافية تيغري اومزقون بتيزي وزو و" ثلجون" للمسرح الوطني الجزائري و " إزميرالدا" للمسرح الجهوي قسنطينة و" العالم الجميل" للمسرح الجهوي لسوق أهراس و" الصديق الوفي" لجمعية تاقرارت للثقافة والفنون لتلمسان.

وأشار محافظ المهرجان أنه تم في إطار تفعيل اتفاقية "المسرح في رحاب الجامعة" برمجة الطبعة الثانية لجائزة خاصة بالكتابة المسرحية لفائدة طلبة الجامعة تحمل اسم وزير التعليم العالي الأسبق الراحل "عبد الحق رفيق برارحي" حيث تم استقبال 20 نصا مسرحيا سيتنافس أصحابها على الجائزة الأولى.

كما ستعرف هذه الطبعة بالموازاة مع المسابقة الرسمية برمجة معرض خاص بالفرقة المسرحية التابعة لجبهة التحرير الوطني مع تقديم عروض بهلوانية وألعاب خفة لتنشيط المحيط بساحة عباس لغرور بوسط المدينة وعبر بعض المناطق الريفية ببلديات الولاية بالإضافة إلى تقديم عروض لفائدة الأطفال المرضى بالسرطان.

وسيتم أيضا برمجة ورشات تكوينية في فن التمثيل والفنون الدرامية وديناميكية الجسد بالإضافة إلى برمجة ملتقى علمي يدرس إشكالية تأثير الذكاء الاصطناعي في مسرح الطفل بحضور مخرجين وأساتذة باحثين من عديد الجامعات.

وأكد ذات المتحدث مشاركة العديد من ضيوف الشرف من عديد ولايات الوطن مع تكريم وجوه فنية معروفة على الصعيد المحلي فيما تعتزم محافظة ذات التظاهرة التي ستحتضنها دار الثقافة علي سوايحي برمجة عرض مسرحي افتتاحي بعنوان "محكمة الغابة" يقدمه أطفال مصابون بمتلازمة داون.