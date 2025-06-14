بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول السيد نذير العرباوي يشرف على إحياء اليوم الوطني للفنان

  أدرج يـوم : السبت, 14 جوان 2025 12:44     الفئـة : ثقــافــة
الجزائر - بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أشرف الوزير الأول السيد نذير العرباوي, اليوم السبت بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة، على إحياء اليوم الوطني للفنان.

وتم خلال هذا الحفل تكريم المتوجين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي" لسنة 2025، في مختلف فئاتها التي تشمل العديد من المجالات الفنية والأدبية، على غرار الرواية، الشعر، العمل المسرحي المكتوب، الأعمال الموسيقية، الفنون الغنائية وفن الرقص، الفنون السينمائية والسمعية البصرية، الفنون المسرحية، وكذا الفنون التشكيلية.

تجدر الإشارة إلى أن تكريس تنظيم هذه التظاهرة السنوية تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية، يأتي تخليدا لمساهمة الأسرة الفنية في ثورة التحرير الوطني وتأكيدا لالتزام السلطات العليا للدولة بالعمل على ترقية مكانة الفنان وتشجيع المواهب الشابة المبدعة ومرافقتها، و تعزيز دور الثقافة كدرع حصين للوحدة والهوية الوطنيتين وكرافد هام للتنمية الشاملة.

وقد عرفت فعاليات هذا الحفل التي جرت بحضور وزير الثقافة والفنون، السيد زهير بللو، وعدد من أعضاء الحكومة، مشاركة لفيف من الشخصيات الثقافية والفنية الوطنية ونخبة من الفنانين والمبدعين الجزائريين.

 

 

 

