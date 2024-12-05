المهرجان الثقافي المحلي لموسيقى وأغنية ميزاب بغرداية: تسليط الضوء على الشعر الميزابي بين واقع التدوين وآفاق التلحين

  أدرج يـوم : الخميس, 05 ديسمبر 2024 13:34     الفئـة : ثقــافــة

غرداية - شكل موضوع "الشعر الميزابي بين واقع التدوين وآفاق التلحين'' محور يوم دراسي نظم بغرداية في إطار الطبعة التاسعة للمهرجان الثقافي المحلي لموسيقى وأغنية ميزاب, الذي تتواصل فعالياته يوم الخميس بقاعة سينما ميزاب.

وأشار المتدخلون في هذا اللقاء إلى أن الشعر الميزابي هو مزيج ثقافي متنوع, وثراء أدبي فني ساهم في الحفاظ على الهوية الوطنية من خلال المعاني الراقية التي تحتويها قصائده الشعرية, والتي يعبر مجملها عن الوطنية والقيم الاجتماعية والمرأة والطفولة.

ودعا في هذا الصدد الباحث في اللغة الأمازيغية, عبد السلام إبراهيم, النخب العلمية من باحثين وأساتذة مختصين بالمنطقة, إلى ضرورة دراسة الأسس الصحيحة لمعاني الشعر الميزابي من حيث ضبط عباراته, بما يتطابق مع المصطلحات اللغوية والقواعد النحوية في اللغة العربية.

ومن جهته, اعتبر الشاعر, عمر داودي, أن الأغنية الميزابية استمدت جمالها ورونقها السليم من الشعر الميزابي الذي تم تلحينه بمقامات موسيقية مختلفة.

وفي ذات السياق, أشار الشاعر, يوسف لعساكر, إلى أن هذا اليوم الدراسي فرصة للباحثين للتنقيب عن فحوى معاني الشعر المحلي الميزابي ودراسة أسسه اللغوية, بهدف ترسيخ الثقافة المحلية الميزابية والتعريف بها للأجيال القادمة من خلال ا يكتب من قصائد شعرية متنوعة.

وأوصى المشاركون في ختام هذا اللقاء بإقامة ورشات لتعليم الشعر الميزابي ومرافقة الملحنين الهواة بالمنطقة, وتنظيم أيام دراسية حول حياة واسهامات الشعراء المحليين الذين سخروا حياتهم لخدمة وتطوير الشعر والأدب الميزابي.

للإشارة, فقد تخلل هذا اليوم الدراسي قراءات شعرية لشعراء محليين في الشعر الميزابي المحلي, بالإضافة إلى تنظيم مسابقات في الشعر والأغنية الميزابية وعروض فنية موسيقية متنوعة.

آخر تعديل على الخميس, 05 ديسمبر 2024 13:53
كلـمات مفتـاحيــة :
المهرجان الثقافي المحلي لموسيقى وأغنية ميزاب بغرداية: تسليط الضوء على الشعر الميزابي بين واقع التدوين وآفاق التلحين
  أدرج يـوم : الخميس, 05 ديسمبر 2024 13:34     الفئـة : ثقــافــة   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.24

السيدة منصوري تستقبل مستشارة الوزير الأول السلوفيني المكلفة بالتعاون الإنمائي والمساعدات…

25.09.24

بوغالي يجدد التزام المجلس الشعبي الوطني بصون الذاكرة الوطنية

25.09.24

المهرجان الدولي للمالوف: مزج موسيقي سوري وروسي في السهرة الرابعة

25.09.24

تاشريفت يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين

25.09.24

انضمام الجزائر كعضو ملاحظ وحيد إلى الآيبا: البرلمان العربي يهنئ المجلس الشعبي الوطني

25.09.24

الجزائر تجدد التأكيد على أن الحوار والتفاوض هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الروسية-الأوكرانية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.23

تربية : انطلاق إيداع التماسات إعادة إدماج التلاميذ بداية من يوم غد الأربعاء عبر فضاء…

25.09.23

الموقف السياسي والدبلوماسي للجزائر بمؤتمر حل الدولتين, ترجمة حية لثوابت السياسة الجزائرية…

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.23

تصفيات مونديال 2026 (الجولة 9 - مجموعة 7) : وهران تستعد لمباراة الصومال - الجزائر

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026

25.09.22

رئيس الجمهورية يستقبل أسقف الجزائر