المهرجان الوطني للثقافة والتراث النايلي حدث يستحق العناية

وجاء في الكلمة الافتتاحية للوزير التي قرأها نيابة عنه مدير فرعي بالوزارة, أن هذا المهرجان في طبعته الأولى حافل بالنشاطات وتكمن اهميته في طابعه التراثي والمعرفي وسيسمح بالتعريف بمنطقة الجلفة خصوصا وبتراث اولاد نايل عموما.
وذكر ب"اهتمام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وحرصه الشديد على دعم الفعل الثقافي عبر مختلف ولايات الوطن قصد ترسيخ القيم الثقافية والروحية والإنسانية في سبيل حماية وتأصيل التراث الوطني".
وأكد الوزير في كلمته على أن تنظيم هذا المهرجان "ينبع من حرص الوزارة على دعم كل ما من شأنه حماية وصون التراث الوطني بشقيه المادي واللامادي", مضيفا ان التظاهرة ستساهم في التعريف وطنيا وعالميا بمعالم محلية ما يجعل مسالة الحفاظ عليها "واجب وطني حضاري مقدس".
كما أكد أن الجزائر "تعمل على الحفاظ على تنوعها الثقافي وحمايته من ظاهرة السرقة والتعدي, وتسهر على إستمراره لتحقيق تواصل الأجيال وإرتباطهم بموروثهم الثقافي".
للاشارة, فان المهرجان يتضمن الى جانب المعارض الخاصة بالتراث النايلي, أنشطة عديدة منها حفلات فنية وعروض للفروسية والفنتازيا و ورشات تعزز الجانب الأكاديمي الذي يعنى بتوثيق التراث النايلي سيؤطرها أستاذة جامعيون ومختصون.
وقد افتتحت هذه الطبعة التي تحمل شعار "التراث النايلي التنوع والخصوصية الثقافية" بمشاركة عدة جمعيات مختصة في الألبسة والحلي, وسيقدم للجمهور مختلف ما جادت به الصناعات التقليدية المحلية فضلا عن إبراز عادات من التراث تناقلتها الاجيال عبر الزمن.