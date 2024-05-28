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تلمسان: إنطلاق فعاليات الطبعة الرابعة للصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 ماي 2024 09:39     الفئـة : ثقــافــة
تلمسان: إنطلاق فعاليات الطبعة الرابعة للصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية

تلمسان- إنطلقت مساء يوم الإثنين بدار الثقافة "عبد القادر علولة" لتلمسان فعاليات الطبعة الرابعة للصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية التي تقام تحت شعار "هويتي بعدسة جزائرية".

و شهدت مراسم افتتاح هذه التظاهرة المنظمة من طرف مركز الفنون و المعارض لتلمسان عرض حوالي 20 صورة فوتوغرافية حول اللباس التقليدي والحلي برواق الفن "عبد الحليم همش" للمؤسسة الثقافية المذكورة.

و تعرف هذه الطبعة مشاركة 20 مصورا محترفا من ولايات تلمسان و غرداية و الأغواط و أدرار و سطيف و عنابة و غيرها, وفق ما أفادت به ل(وأج) مديرة مركز الفنون و المعارض لتلمسان, سميرة أمبو عزة.

و قد استقطب الصالون المتواصل إلى غاية 30 مايو الجاري عدد معتبر من المصورين المحترفين و الهواة للتعرف على التقنيات المستعملة في التقاط الصور المعروضة من طرف المصورين المشاركين.

و يرتقب تنظيم بالمناسبة ورشة تصويرية اشهارية تجمع ما بين الأكاديميين و الهواة و أصحاب صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المخصصة للتصوير الفوتوغرافي و ورشة تصويرية أخرى باللباس و الحلي التقليدية عبر المواقع الأثرية لتلمسان, وفق ذات المصدر.

كما سيتم تنظيم على هامش الصالون مسابقة وطنية للصورة الفوتوغرافية حول اللباس التقليدي و الحلي.

آخر تعديل على الثلاثاء, 28 ماي 2024 10:00
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تلمسان: إنطلاق فعاليات الطبعة الرابعة للصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 ماي 2024 09:39     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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