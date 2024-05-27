المهرجان الوطني لأدب و سينما المرأة: تتويج الفيلم القصير "وردة الصحراء" بجائزة "الخلخال الذهبي"

سعيدة - توج الفيلم القصير "وردة الصحراء" للمخرج الجزائري أسامة بن حسين بجائزة "الخلخال الذهبي" لأحسن عرض سينمائي من بين الأفلام المشاركة في المهرجان الوطني لأدب و سينما المرأة الذي إختتمت فعالياته سهرة يوم الأحد بقاعة سينما "دنيا زاد" لسعيدة.

وكان المخرج أسامة بن حسين و هو أيضا كاتب سيناريو من مواليد 1983 بولاية قسنطينة قد فاز بمسابقة السيناريو التي نظمتها مؤسسة الدوحة للأفلام عام 2012 قسم الفيلم القصير بفيلم 7 كلمترات.

كما عرفت هذه المناسبة تتويج الفنانة هند أميرة دواودة الخلخال الذهبي لأحسن دور تمثيلي نسائي عن فيلم "الإعدام" للمخرج يوسف محساس.

و ثمنت الفنانة هند دواودة هذه التظاهرة الثقافية الناجحة بولاية سعيدة مشيرة إلى المستوى الراقي الذي وصلت إليه الأفلام المشاركة خلال هذه الفعاليات و التي عرفت نقاشا إيجابيا من طرف الجمهور الحاضر بقوة لهذه الفعاليات.

و قد أشرف على حفل اختتام فعاليات المهرجان الوطني لأدب و سينما المرأة والي الولاية أمومن مرموري مرفوقا بالسلطات المدنية و العسكرية.

و دعا الوالي في كلمته التي ألقاها بالمناسبة جميع الفاعلين في المجال الثقافي إلى ضرورة الاستثمار الفعلي في الجانب الثقافي و الفني و العمل سويا لجعل ولاية سعيدة قطبا للفن و الثقافة.

و تم سهرة اليوم تتويج أكثر من 40 شابا مشاركا في دورة تكوينية في تخصصي "تمثيل سينمائي" و "كتابة سيناريو" تحت إشراف الفنان حيدر بن حاسين و كاتبة سيناريو سارة برتيمة.

كما استمتع الجمهور الحاضر لختام هذه التظاهرة الثقافية بوصلات غنائية بمناسبة اختتام فعاليات الطبعة السابعة للمهرجان الوطني لسينما المرأة.

و قد تميزت هذه التظاهرة الثقافية في طبعتها السابعة التي احتضنتها ولاية سعيدة على مدار أربعة أيام تحت شعار "الأدب و السينما .. من زاوية أخرى" بمشاركة العديد من المخرجين و المخرجات و الفنانين و الأدباء و الروائيين.

و تم خلال هذا الحدث الثقافي المنظم من طرف محافظة المهرجان الثقافي لأدب و سينما المرأة بسعيدة تنظيم جلسات فكرية و أدبية بدار الثقافة و الفنون نشطتها كل من الروائيات كوثر عظيمي و ليندة شويتن و فضيلة بهليل و قويدري ايمان و أسماء زيتوني.