Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

التشكيلي أعمر بريكي يعرض آخر أعماله بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الأحد, 26 ماي 2024 12:04     الفئـة : ثقــافــة

الجزائر- إفتتح يوم السبت برواق "سين آرت" بالجزائر العاصمة معرض فني للتشكيلي أعمر بريكي قدم فيه آخر أعماله المتعلقة بموضوع الذاكرة, وفق رؤى فنية وجمالية متنوعة تغوص في رمزية الزمان والمكان.

وتحت عنوان "معنى الذاكرة وذاكرة المعنى" يقدم هذا المعرض 23 لوحة فنية من الحجم الكبير والمتوسط والمنجزة بتقنيات عدة, بعضها عبارة عن إعادة تجسيد وبطريقة فنية لبطاقات بريدية قديمة تصور مدينة الجزائر بقصبتها ومينائها وشوارعها المعروفة, ومدنا أجنبية كالعاصمة اللبنانية بيروت.

ومن بين اللوحات المعروضة "ساحة الشهداء" المنجزة بالأكريليك والقلم على القماش والتي تبرز بالألوان مدينة الجزائر في بدايات القرن العشرين, وكذا "قصبة الجزائر" المنجزة بدورها بالأكريليك على القماش, والتي تبرز القصبة في بدايات القرن العشرين بألوان ترابية, وهي أعمال تعكس فكرة الذاكرة كما يراها الفنان.

ويقول الفنان أن هذه الأعمال "تجسد نظرته الشخصية للذاكرة, باعتبار أن الحاضر هو تراكم لأحداث الماضي المعيشة, الجيدة منها أو السيئة, سواء كانت شخصية أو متعلقة بالمجتمع أو العالم المحيط بصفة عامة", ضاربا المثل ببعض المدن التي عرفت تغيرات كبيرة على مر تاريخها كمدينة الجزائر وما تركته من آثار في سكانها.

ومن الأعمال المعروضة أيضا "شارع ويغان- بيروت" و"بطاقة لجبران خليل جبران", وهي أعمال ملونة منجزة بالأكريليك والقلم تصور العاصمة اللبنانية قديما, إذ يلفت بريكي إلى أن بيروت التي جسدها انطلاقا من بطاقات بريدية قديمة "كان لها أثر في ذاكرته من حيث أنها كانت مسرحا لحرب أهلية, ولكونها أيضا مدينة معروفة بالثقافة".

ويقدم الفنان أيضا العديد من اللوحات المنجزة بالحبر وقلم الرصاص على الورق, بعضها في تيار "الطبيعة الميتة", وهي عبارة عن رسومات بالألوان لفواكه وخضار تعبر من خلال طريقة رسمها عن موضوع الذاكرة, وبعضها الآخر عبارة عن بورتريهات لنساء بتعابير متباينة تغلب عليها الألوان والخلفيات الداكنة.

ويضم المعرض أيضا سلسلة لوحات تحمل عنوان "زاوية الفنان", تبرز المحيط الصغير الشخصي الذي يحيط بهذا الفنان وهو في عمله في الورشة بما يضمه من تفاصيل تساهم في إنجازه لإبداعاته كطاولة الرسم والأقلام والقهوة, بالإضافة لأعمال أخرى بألوان داكنة تصور تضاريس الجزائر التي يقول الفنان أنها "تلهمه كثيرا".

وتخرج الفنان اعمر بريكي, وهو من مواليد 1963 بدلس بولاية بومرداس, من مدرسة الفنون الجميلة بالجزائر العاصمة في 1986, وقد تأثر منذ بداياته بمدينة الجزائر التي عاش وكبر بها, وفي رصيده عدة مشاركات في معارض للفن التشكيلي داخل الجزائر وخارجها.

ويستمر معرض "معنى الذاكرة وذاكرة المعنى" إلى غاية 12 يونيو المقبل.

آخر تعديل على الأحد, 26 ماي 2024 12:21
كلـمات مفتـاحيــة :
التشكيلي أعمر بريكي يعرض آخر أعماله بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الأحد, 26 ماي 2024 12:04     الفئـة : ثقــافــة   شارك

آخـر الأخبــار

24.05.26

سايحي يستقبل بجنيف من طرف المدير العام للمنظمة العالمية للصحة

24.05.26

فايد يتوجه الى نيروبي للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية

24.05.26

التشكيلي أعمر بريكي يعرض آخر أعماله بالجزائر العاصمة

24.05.26

طلبة جزائريون يفوزون بالجائزة الكبرى لمسابقة هواوي للاتصالات بالصين

24.05.26

"أصداء الروح"، معرض جماعي يستعرض تجارب خمسة فنانين تشكيليين في الجزائر

24.05.26

انطلاق اشغال المؤتمر ال36 للاتحاد البرلماني العربي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.05.22

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

24.05.20

وزارة الاتصال: 2 يونيو آخر أجل لإيداع ملفات التكيف مع قانوني الإعلام والصحافة المكتوبة…

24.05.23

طبي يشارك بنجامينا في مراسم تنصيب الرئيس التشادي المنتخب

24.05.20

رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي

24.05.22

بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, السيد عطاف يحل بالعاصمة السنغالية داكار

24.05.23

السعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالناحية العسكرية الثانية