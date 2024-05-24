غزة: محكمة العدل الدولية تأمر الكيان الصهيوني بوقف عدوانه على رفح فورا -

دراجات/الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر: إنطلاق السباق في حلقة مغلقة تمتد على مسافة 5ر82 كلم -

الجزائر تثمن إعتماد دول الويبو معاهدة بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها -

المنتدى الثاني للكتاب: تكريم خمسة عشر مخترعا ومبدعا جزائريا -

بن براهم يدعو من أقبو إلى تعزيز الحركة الجمعوية -

الجزائر-السنغال: عطاف يتطرق بداكار إلى تحديات التعاون الثنائي -

بن جامع يشدد على ضرورة اعطاء الأولوية للوقاية من النزاعات في افريقيا -

الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال27): صراع عن بعد من أجل مركز الوصافة وقمة بست نقاط من أجل البقاء -

القضاء على إرهابيين بجبل تمولقة بولاية الشلف -

اليوم الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية تحت شعار الكشفية دوما في خدمة الوطن -

مقاولة ذاتية: الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي ومنصتها عززتا فرص الشباب في العمل الذاتي -

تمويل أزيد من 140 مشروعا من طرف شركات رأس المال الاستثماري -

مؤسسات مصغرة وناشئة : اعتماد القروض المصغرة فتح آفاقا جديدة لحاملي المشاريع -

المحروقات في عرض البحر بالجزائر: الدراسات الاستكشافية أعطت مؤشرات ايجابية -

تعزيز الحظيرة الفندقية سيؤدي الى انخفاض الأسعار -

المنتدى العالمي ال10 للماء: مشاركة فعالة للشباب الجزائري -

السيد عطاف يستقبل من طرف الرئيس السنغالي -

فلاحة: إستحداث مؤسسة عمومية لتطوير الزراعات الفلاحية الإستراتجية -

قطاع الصناعة التقليدية ساهم ب 360 مليار دج في الناتج الوطني الخام سنة 2023 -