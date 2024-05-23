مسابقة الصالون الوطني للفنون التشكيلية بتبسة: تتويج محمد الهادي إسلام من باتنة

تبسة- توج يوم الخميس بتبسة الفنان التشكيلي, محمد الهادي إسلام, المنحدر من ولاية باتنة بالجائزة الأولى لمسابقة "أحسن بورتريه لأعلام ولاية تبسة" و المنظمة في إطار الصالون الوطني السادس عشر للفنون التشكيلية.

وقد عادت المرتبة الثانية, مناصفة, لكل من الفنان التشكيلي, محمد وليد شمامي, من ولاية أم البواقي و محمد لمين حسان, من ولاية سيدي بلعباس, فيما تحصل الفنان التشكيلي, حمزة مشنف, من ولاية باتنة على المرتبة الثالثة.

كما حظي الفنانون صلاح الدين جولاح و بوعلام لزهر من ولاية تبسة وفاروق بوشلوقة من قسنطينة بجوائز تشجيعية من قبل لجنة التحكيم التي ضمت كل من الأستاذ حمزة تريكي من جامعة صالح بوبنيدر "قسنطينة 3 ", والأستاذ عادل جساس من جامعة مستغانم, وعبد اللطيف رشاش, أستاذ فنون تشكيلية وإطار بدار الثقافة محمد الشبوكي بتبسة, مثمنة (اللجنة) جهود الجهة المبادرة بتنظيم هذا الصالون.

وفي سياق متصل, تم تكريم كل من التلاميذ أيهم عوني وإسراء سلطاني وإيمان بومجان ومحي الدين نصرالله, نظير تميزهم في المسابقة الموجهة للأطفال والتي خصص موضوعها لفلسطين.

للتذكير, انطلقت هذه التظاهرة الثقافية يوم الثلاثاء المنصرم بدار الثقافة محمد الشبوكي وعرفت مشاركة 45 فنانا تشكيليا يمثلون 12 ولاية بالوطن.