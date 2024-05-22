الصالون الوطني للفنون التشكيلية بتبسة: انطلاق مسابقة أحسن رسم بورتريه لشخصيات وأعلام الولاية

تبسة- انطلقت اليوم الأربعاء بولاية تبسة المسابقة الخاصة برسم أحسن بورتريهات لشخصيات وأعلام ولاية تبسة, ضمن الطبعة السادسة عشر (16) للصالون الوطني للفنون التشكيلية.

ويتنافس في هذه المسابقة, التي بادرت بتنظيمها دار الثقافة "محمد الشبوكي", 45 فنانا تشكيليا قدموا من مختلف مناطق الوطن لرسم أحسن بورتريهات لشخصيات وأعلام ولاية تبسة, على غرار شاعر الثورة, محمد الشبوكي, ومفكر النهضة, مالك بن نبي, والشيخ العربي التبسي وكل من المخرجين السينمائيين, أحمد راشدي ومحمد فوضيل حازورلي, والمخترع, محمد دومير, وغيرهم.

وصرح عضو لجنة التحكيم الفنان التشكيلي, حمزة تريكي, من ولاية قسنطينة أن هذه المنافسة الأولى من نوعها تشهد منافسة وحماس المشاركين للظفر بالمراتب الثلاثة الأولى في رسم أحسن بورتريهات لشخصيات وأعلام الولاية في مختلف المجالات وخاصة مجال الثقافة ممن تركوا بصمتهم وخلدوا أسماءهم بأحرف من ذهب.

من جهتهم, أعرب المشاركون عن تميز هذه الطبعة عن سابقاتها, سواء من ناحية إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاركين يمثلون مختلف المدارس التشكيلية أو المسابقة التي تضفي جوا من التنافس والإبداع.

واعتبر الفنان التشكيلي من ولاية أدرار وخريج معهد الفنون الجميلة بمستغانم, عزالدين نابغه, الذي يرسم بورتريه لمالك بن نبي أن فيلسوف النهضة شخ صية ملهمة يحتذى بها في كل المجالات, مفيدا أن هذه التظاهرة الثقافية فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز المعارف في مجال الفن التشكيلي.

اقرأ أيضا : تبسة: إفتتاح الطبعة ال16 للصالون الوطني للفنون التشكيلية

من جهته, صرح الفنان جمعي خنفايس من ولاية أم البواقي أن الفن التشكيلي مجال واسع يجب الغوص فيه بحب نظرا لعدد المدارس وتعدد التقنيات وتنوع الأساليب والأدوات المستعملة, مشيرا إلى أن هذه المشاركة تعد إضافة في مسيرته أتاحت له الفرصة للتعرف على فنانين من مختلف الولايات خاصة الجيل الجديد منهم.

وفي الوقت الذي تنشغل فيه الفنانة التشكيلية في فن المنمنمات, آية كروم, من ولاية تيارت برسم صورة الشيخ العربي التبسي تؤكد أنه يجب تنظيم مثل هذه التظاهرات الثقافية دوريا عبر كامل ربوع الوطن, خاصة تلك التي تتخللها مسابقات تمكن من تطوير الخبرات والمعارف, مؤكدة على أهمية التكوين الأكاديمي لصقل المواهب.

وللإشارة فإن دار الثقافة "محمد الشبوكي" لولاية تبسة تحتضن منذ أمس الثلاثاء فعاليات الطبعة السادسة للصالون الوطني للفنون التشكيلية على مدار 3 أيام تحت شعار "تيفاست بألوان فنان", على أن تختتم يوم غد الخميس بتتويج أحسن 3 أعمال رسم لأعلام وشخصيات ولاية تبسة.