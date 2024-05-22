"زوايا", منصة إلكترونية جديدة تعنى بتوثيق الإنتاج السينمائي والتلفزيوني الجزائري والترويج له

الجزائر- تم مؤخرا إطلاق منصة إلكترونية جديدة تعنى بالشأن السينمائي والتلفزيوني الجزائري تحمل اسم "زوايا" (dzawaya) تهدف لتوثيق الإنتاج السينمائي والتلفزيوني الجزائري منذ الاستقلال وإلى يومنا هذا, والترويج له, حسب ما صرح به القائمون عليها.

وفي تصريح لوأج, قالت ذهبية مشدال, وهي من مؤسسي هذه المنصة, أن "زوايا" عبارة عن مبادرة "تعمل من أجل إنشاء قاعدة بيانات شاملة حول الإنتاج السينمائي والتلفزيوني الجزائري, منذ الاستقلال وإلى يومنا هذا", لتكون "مرجعا جزائريا كاملا, لفائدة الجزائريين والأجانب, فيما يتعلق بالإنتاج السينمائي والتلفزيوني الجزائري".

وتقدم هذه المنصة -تقول مشدال- كاتالوجا تفصيليا للأفلام والمسلسلات الجزائرية, مع تحديد أسماء مخرجيها وتاريخ إنتاجها ومدتها وطاقم تمثيلها وملصقاتها (أفيشاتها) ومقاطع الفيديو الترويجية الخاصة بها وغيرها من المعلومات حولها, كما تضم أيضا قاعدة بيانات حول الكثير من الممثلين والمخرجين والتقنيين وغيرهم من العاملين الناشطين حاليا في مجال السينما والتلفزيون في الجزائر, بما فيها سيرهم المهنية الذاتية والأعمال التي شاركوا فيها.

وبالإضافة إلى تجميع وتوثيق البيانات فإن هذه المنصة تغطي أيضا أخبار الأفلام والمسلسلات الجزائرية أو ذات الإنتاج المشترك, وكذا المشاركات في مختلف المهرجانات, وأيضا أخبار الجوائز وصناديق الدعم والكواليس ومسابقات اختيار الأداء (الكاستينغ) وغيرها.

ويمكن تصفح موقع هذه المنصة عبر الموقع الإلكتروني dzawaya.com الذي هو حاليا "قيد التطوير", وبالإضافة إلى اللغتين العربية والفرنسية "ستكون المنصة متاحة أيضا باللغة الإنجليزية قريبا", ويمكن للمنتجين في هذا الإطار أن يسجلوا أفلامهم بها, كما يمكن للممثلين والمخرجين وغيرهم من المهنيين على اختلاف توجهاتهم الفنية أن يسجلوا أيضا بياناتهم عليها.

فضلا عن السيدة مشدال, وهي صحافية مهتمة بالشأن السينمائي, فقد شارك أيضا في إطلاق هذه المنصة الجديدة كل من المنتج السينمائي, مهدي بن باحو, والمنتج السينمائي الكاميروني القاطن بالجزائر, يومبي نارسيس.