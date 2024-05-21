Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تبسة: إفتتاح الطبعة ال16 للصالون الوطني للفنون التشكيلية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 ماي 2024 16:44     الفئـة : ثقــافــة
تبسة: إفتتاح الطبعة ال16 للصالون الوطني للفنون التشكيلية

تبسة- إفتتحت يوم الثلاثاء فعاليات الطبعة ال16 للصالون الوطني للفنون التشكيلية بدار الثقافة "محمد الشبوكي" بمدينة تبسة وسط حضور نوعي ومميز لمحبي هذا الفن.

وقد أشرف على افتتاح هذه التظاهرة الثقافية التي دأبت على تنظيمها ذات المؤسسة سنويا, والي تبسة السعيد خليل الذي طاف بأروقة الصالون وتبادل أطراف الحديث مع المشاركين الذين قدموا من عدة ولايات من الوطن.

وفي تصريح لوأج أوضح مدير دار الثقافة "محمد الشبوكي", منير مويسي, أن هذه الطبعة التي اختير لها شعار "تيفاست بألوان فنان", تعرف مشاركة 45 فنانا تشكيليا يمثلون 12 ولاية من بينها أدرار وتيارت وقسنطينة وأم البواقي, حيث تزين لوحاتهم التي تناولت عدة مواضيع على غرار الطبيعة والموروث الثقافي الجزائري والشخصيات الوطنية المعروفة أروقة وجدران دار الثقافة.

وأضاف ذات المتحدث أنه تم استقبال أزيد من 90 طلب مشاركة إلا أن اللجنة المختصة المكلفة بانتقاء الأعمال المشاركة في الصالون والتي تضم كلا من الدكتور حمزة تريكي, أستاذ بكلية الفنون والثقافة بجامعة صالح بوبنيدر (قسنطينة- 3 ) والأستاذ عادل جساس من كلية الآداب والفنون الجميلة بجامعة مستغانم, والأستاذ عبد اللطيف رشاش إطار بدار الثقافة "محمد الشبوكي"، قامت بتقييم الأعمال واختيار أفضلها.

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة التي ستستمر على مدار ثلاثة أيام, مسابقة لأفضل 3 أعمال يتم رسمها لشخصيات وأعلام مدينة تبسة, إضافة إلى مسابقة ثانية موجهة للأطفال وتخص أحسن 3 رسومات عن موضوع القضية الفلسطينية, حسبما خلص إليه ذات المسؤول.

آخر تعديل على الثلاثاء, 21 ماي 2024 19:26
كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

تبسة: إفتتاح الطبعة ال16 للصالون الوطني للفنون التشكيلية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 ماي 2024 16:44     الفئـة : ثقــافــة   شارك

آخـر الأخبــار

24.05.21

تسجيل عملية للقضاء على مشكل الترمل بالميناء الصغير لسيدي لخضر

24.05.21

لبنان: الكيان الصهيوني يواصل قصفه لقرى وبلدات جنوب البلاد

24.05.21

دربال يتحادث ببالي مع نظيره العراقي

24.05.21

فلسطين: الأمين العام للجامعة العربية يدين العدوان الصهيوني على جنين

24.05.21

مشروع مركب الحديد والصلب ببشار: إطلاق أشغال إنجاز أول وحدة مختلطة لإنتاج مركزات خام الحديد

24.05.21

العدوان الصهيوني على غزة: الأردن يؤكد على ضرورة إحترام الجميع لقرارات المحكمة الجنائية…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.05.20

التنظيمات الطلابية تشيد ب"النقلة النوعية" التي حققها قطاع التعليم والبحث العلمي خلال…

24.05.20

رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي

24.05.20

إصدار يومية إخبارية وطنية جديدة "لافوا دالجيري"

24.05.20

وزارة الاتصال: 2 يونيو آخر أجل لإيداع ملفات التكيف مع قانوني الإعلام والصحافة المكتوبة…

24.05.20

إبرام اتفاقية لتجسيد مشروع رقمنة منظومة امتحانات نيل رخصة السياقة

24.05.20

صدور العدد الأول من "مجلة الجمارك"