تبسة: إفتتاح الطبعة ال16 للصالون الوطني للفنون التشكيلية

تبسة- إفتتحت يوم الثلاثاء فعاليات الطبعة ال16 للصالون الوطني للفنون التشكيلية بدار الثقافة "محمد الشبوكي" بمدينة تبسة وسط حضور نوعي ومميز لمحبي هذا الفن.

وقد أشرف على افتتاح هذه التظاهرة الثقافية التي دأبت على تنظيمها ذات المؤسسة سنويا, والي تبسة السعيد خليل الذي طاف بأروقة الصالون وتبادل أطراف الحديث مع المشاركين الذين قدموا من عدة ولايات من الوطن.

وفي تصريح لوأج أوضح مدير دار الثقافة "محمد الشبوكي", منير مويسي, أن هذه الطبعة التي اختير لها شعار "تيفاست بألوان فنان", تعرف مشاركة 45 فنانا تشكيليا يمثلون 12 ولاية من بينها أدرار وتيارت وقسنطينة وأم البواقي, حيث تزين لوحاتهم التي تناولت عدة مواضيع على غرار الطبيعة والموروث الثقافي الجزائري والشخصيات الوطنية المعروفة أروقة وجدران دار الثقافة.

وأضاف ذات المتحدث أنه تم استقبال أزيد من 90 طلب مشاركة إلا أن اللجنة المختصة المكلفة بانتقاء الأعمال المشاركة في الصالون والتي تضم كلا من الدكتور حمزة تريكي, أستاذ بكلية الفنون والثقافة بجامعة صالح بوبنيدر (قسنطينة- 3 ) والأستاذ عادل جساس من كلية الآداب والفنون الجميلة بجامعة مستغانم, والأستاذ عبد اللطيف رشاش إطار بدار الثقافة "محمد الشبوكي"، قامت بتقييم الأعمال واختيار أفضلها.