الإذاعة الجزائرية تحيي اليوم الوطني للطالب بعرض فني موسيقي للفرقة الهرمونية للحرس الجمهوري

الجزائر- أحيت الإذاعة الجزائرية, اليوم الأحد بمقرها بالجزائر العاصمة الذكرى ال 68 لليوم الوطني للطالب المصادف ل 19 مايو من كل سنة بتنظيم عرض فني موسيقي نشطته الفرقة الهرمونية العسكرية للفوج الأول للتشريفات لقيادة الحرس الجمهوري تميز بأداء أناشيد وأغاني ومقاطع موسيقية من رصيد التراث الفني الوطني.

وفي مستهل الحفل, الذي حضره المدير العام للإذاعة الجزائرية, محمد بغالي, المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفل, مريم شرفي, والأسرة الفنية, إلى جانب طلبة جامعيين وجمهور غفير, أدت الفرقة الهرمونية العسكرية للفوج الأول للتشريفات لقيادة الحرس الجمهوري بقيادة المايسترو إلياس سنوسي النشيد الوطني الجزائري "قسما" كلمات شاعر الثورة مفدي زكريا.

وبالقاعة الكبرى للعروض "لمين بشيشي" بمقر الإذاعة الجزائرية تابع الجمهور أيضا وعلى مدار أكثر من ساعة من الزمن العديد من المقطوعات والمعزوفات الموسيقية من رصيد التراث الغنائي الجزائري من مختلف الطبوع كالشعبي والشاوي والوهراني والصحراوي والقبائلي, وسط تجاوب لافت للحضور من مختلف الأعمار بالتصفيق في أجواء حماسية مفعمة.

وأدت الفرقة الهرمونية العسكرية للفوج الأول للتشريفات لقيادة الحرس الجمهوري ببراعة مجموعة من المقاطع ذات الطابع الوطني الثوري على غرار "من دماء القلوب" كلمات الشاعر أحمد عروة وألحان هارون الرشيد, "شعب الجزائر مسلم" أشعار العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس وألحان لمين بشيشي, موسيقى فيلم "بوعمامة" ألحان الموسيقار شريف قرطبي, "شيليا" و"ايما ثوفغا" ألحان من التراث الشاوي والقبائلي, إلى جانب موسيقى مسلسل "الحريق" ألحان لمين بشيشي, و"عليك مني سلام" ألحان عبد الرحمان عزيز, وكذا "الجزائر حبيبتي" من التراث الشعبي العاصمي.

وأدت بعدها فرقة "المزود" للحرس الجمهوري بأدائها المميز عرضا موسيقيا استطاع من خلاله عازفو مختلف الآلات الموسيقية أن يسافروا بالجمهور إلى عالم وسحر هذه الموسيقى الحماسية الراقية.

وأشار بالمناسبة المدير العام للإذاعة الجزائرية, محمد بغالي, لوأج, إلى أن الإذاعة الوطنية استضافت الفرقة الهرمونية العسكرية للفوج الأول للتشريفات لقيادة الحرس الجمهوري التي "قدمت عرضا موسيقيا راقيا يعكس مختلف الطبوع الموسيقية الجزائرية وتراثها الموسيقي العريق", مضيفا أن الإذاعة برمجت أيضا لإحياء اليوم الوطني للطالب ندوة تاريخية بعنوان "الطالب الجزائري بين تضحيات الماضي ورهانات المستقبل" بمشاركة المجاهد نور الدين جودي والأكاديمي أحمد عظيمي, إلى جانب طلبة جامعيين.