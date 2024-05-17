بشار/أيام الموسيقى ورقص الديوان: حفل تقدير وعرفان تكريما لروح الفنانة الراحلة حسنة البشارية

بشار- نظم حفل تقدير وعرفان تكريما لروح الفنانة الراحلة حسنة البشارية سهرة أمس الخميس بدار الثقافة "محمد قاضي" ببشار, بحضور السلطات المحلية وعائلة الفقيدة وأصدقائها بما في ذلك الفنانين ومعجبيها.

وأقيم هذا الحفل بمناسبة اختتام فعاليات وأنشطة فنية وثقافية ضمن فعاليات أيام الموسيقى ورقص الديوان التي نظمت تكريما لروح الفنانة الراحلة, حيث يعد هذا الحفل بمثابة وقفة اعتراف بالمسيرة الفنية الثرية لأكثر من أربعين سنة من تاريخ فن الديوان للفقيدة التي ساهمت في تثمين وترقية فن الديوان النسوي والتراث الموسيقي لمنطقة الساورة بشكل عام، مثلما أوضح مدير ذات المؤسسة الثقافية عماري حمداني, الجهة المنظمة لهذه الأيام.

ومن جهته أشار الموسيقي والأمين المحلي لنقابة الفنانين التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين عمار عمرون, "أن هذا اللقاء, الذي يهدف إلى تكريم الفنانة الراحلة, التي اشتهرت وطنيا ودوليا بفضل أعمالها الفنية المتنوعة, هو رمز لتكريمنا لهذه المطربة والموسيقية". ''حسنة البشارية, أخت وفنانة عاشقة للأصالة وعائلتها والديوان, وهي إحدى الأيقونات بفضل موهبتها وحبها لهذا الفن الموسيقي والرقص الشعبي والتقليدي, والديوان, الذي هو جزء من تراث عائلتنا'', حسب شهادة شقيقتها الوحيدة السيدة حسني يمينة. وبدوره اعتبر مدير قطاع الثقافة والفنون بالولاية لحسن تركي ''أن حسنة البشارية ستظل إلى الأبد المرأة والفنانة التي ساهمت بشكل فعال في الإشعاع الفني على المستوى الوطني وعالم موسيقى الديوان''.

حسنة البشارية، من مواليد 28 يونيو 1950 ببشار, واسمها الحقيقي حسني حسنيات, وقد توفيت في الفاتح مايو 2024 بمستشفى ''ترابي بوجمعة'' ببشار بعد صراع طويل مع المرض, وقد بدأت مسيرتها المهنية في سبعينيات القرن الماضي.

وستظل الفنانة نجمة ساطعة في تاريخ فن الديوان, الذي منحته بعدا أكبر باعتبارها العازفة الوحيدة على آلة القمبري التي كانت محتكرة في السابق في أوساط الرجال فقط.

وشارك حوالي مائة موسيقي وعشاق فن الديوان, يمثلون حوالي عشر فرق وعائلات الديوان, في أيام الموسيقى ورقص الديوان المخصصة لهذا التعبير الفني (14-16 مايو) تكريما للفنانة الراحلة في إطار الاحتفال بشهر التراث (18 أبريل-18 مايو), حسب المنظمين.