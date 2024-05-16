مهرجان "إيمدغاسن" السينمائي الدولي بباتنة: فيلم "دينار" يفتك الجائزة الكبرى

باتنة- إفتك فيلم "دينار" للمخرج معاوية العمري من الأردن الجائزة الكبرى لمهرجان إيمدغاسن السينمائي الدولي في طبعته الرابعة التي أسدل عليها الستار سهرة يوم الأربعاء بالمسرح الجهوي الدكتور صالح لمباركية بمدينة باتنة.

و تدور قصة الفيلم المتوج في التظاهرة التي انطلقت سهرة ال 11 مايو الجاري حول لاجئة فلسطينية "الطفلة الصغيرة هديل" التي تعيش داخل مخيم بالأردن وتحرص كل صباح على تجميع الخردة التي بالإمكان تدويرها بعربة صغيرة صنعتها لهذا الغرض ثم تقوم ببيعها نهاية اليوم للحصول على (دينار) لتشتري متطلبات صغيرة يحلم بها الأطفال في مثل سنها ومن ذلك طعام لقطتها.

وعادت جائزة أحسن إخراج للإسلندي "قرينارمارتينسدوتي شولير" عن فيلم "فار" أو (بعيد) وأحسن سيناريو لفيلم "سيمو" لعزيز زورومبا من كندا وأحسن صورة لفيلم "أعدك بالجنة" لمراد مصطفى من مصر وأحسن تركيب لإلياس بلاغي عن فيلم "ترينو" من تونس.

وافتك جائزة أحسن ممثل "إيلي نجايم" من قبرص عن فيلم "ليلة شغب" فيما عادت جائزة أحسن ممثلة لنورية فلورانسا من إسبانيا عن فيلم "إغماء''.

وفاز فيلم "مجهول" لأحمد زيتوني من الجزائر بجائزة لجنة التحكيم التي ترأسها المخرج البلغاري تودور شاب كانوف (رئيسا) إلى جانب الممثل الإيراني مصطفى زماني والجزائري الطاهر بوكلة.

واختتمت التظاهرة في أجواء بهيجة بحضور ضيوف المهرجان من داخل وخارج الوطن إلى جانب جمع غفير من الفنانين والمثقفين وعشاق الفن السابع الذين غصت بهم قاعة العروض لمسرح باتنة الجهوي.

وأكد محافظ المهرجان، عصام تعشيت في كلمته بالمناسبة أن ''المهرجان عرف نقلة نوعية في طبعته لسنة 2024 سواء من حيث الوجوه السينمائية التي حضرت فعالياته أو نوعية الأفلام المتنافسة على جوائزه والتي بلغت 21 فيلما من 17 دولة''. وأبرز المتحدث "إن هذه الطبعة تشكل خطوة أولى نحو احترافية هذا المهرجان الذي يهدف إلى إنعاش الساحة الثقافية والسينمائية محليا و وطنيا وأيضا الترويج السياحي للكنوز التي تزخر بها المنطقة''.

وتخلل حفل الاختتام الذي جرى على وقع وصلات موسيقية متنوعة تقديم ضيوف المهرجان وكذا مؤطري الورشات التكوينية الثلاث التي شملت صناعة الفيلم القصير والسيناريو والتمثيل بحضور مبدعين تابعوا العروض المتنافسة على جوائز المهرجان وكذا تلك التي قدمت خارج المنافسة منهم إيمان نوال وليديا لعريني وحورية بهلول ونجية لعراف والمخرج علي عيساوي.

وأشاد الحضور بما حملته هذه الطبعة من أعمال مميزة على غرار عرض فيلمي "بن مهيدي" للمخرج بشير درايس وكذا "ماقدن بين الماء والنار" للمخرج تودور شاب كانوف من بلغاريا (رئيس لجنة التحكيم) اللذين كانا متبوعين بمناقشات ثرية.