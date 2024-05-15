بشار: نحو مائة فنان ينشطون أيام وموسيقى ورقص الديوان تكريما لحسنة البشارية

وعرفت هذه التظاهرة الفنية والثقافية التي تندرج أيضا في إطار احياء شهر التراث (18 أبريل-18 مايو) تقديم استعراضات لفرق موسيقية بذات الصرح الثقافي بحضور مسؤولي القطاع وجمهور واسع تكريما لروح اول امرأة عازفة على القمبري, وهي الآلة وحيدة الوتر التي تميز قاعدة العزف لموسيقى الديوان.
وتميزت العروض الأولى المبرمجة لهذه الأيام الفنية بمرور على المسرح كل من فرق "جيل الواحة" و "جيل قصر باختي" و "سيدي بلال دامو" بقيادة المعلمين عبد القادر عنقودة و صفيان دامو و نور الدين دامو الذين يشكلون الموجة الجديدة من المعلمين الشباب الذين أبدعوا في العزف على آلة القمبري.
كما أعجب الجمهور الحاضر أيضا بالعروض والرقصات الكوريغرافية لأعضاء نفس الفرق الفنية, مما يعكس مدى ارتباط هؤلاء الفنانين, عشاق فن الديوان, بهذا التعبير الفني الشعبي, حسبما أوضح ل(وأج) مدير قطاع الثقافة والفنون, لحسن تركي.
ومن جهته, قال مدير دار الثقافة "قاضي محمد", عماري حمداني "نأمل خلال هذه التظاهرة الفنية الترويج لموسيقى الديوان وكذا تكريم روح الفقيدة حسنة البشارية التي خلدت ديوان المرأة على مدى أربعين عاما و ساهمت بشكل كبير في شهرته الوطنية و العالمية'' .
"و قد أصبحت الفقيدة حسنة البشارية مع مرور الوقت أيقونة فن الديوان, و التي ستظل دوما راسخة في تاريخ هذا الفن الشعبي العريق , باعتبارها المرأة الوحيدة التي تتقن العزف على آلة القمبري الذي كان في السابق حكرا على الرجال داخل عائلات الديوان", مثلما أوضح من جهته عبد المجيد زناني من" فرقة جيل الواحة".
ويتميز هذا الحدث الذي يتواصل إلى غاية غدا الخميس بتنظيم حفل كبير لتكريم روح الفنانة الراحلة بحضور سلطات الولاية, إلى جانب تنظيم معرض لمختلف آلات موسيقى الديوان.
وقد ترك رحيل الفنانة حسنة البشارية أيقونة الصوت النسوي لموسيقى الديوان أثرا عميقا لدى جمهورها وعشاق هذا الفن بالجزائر و حتى خارج الوطن.