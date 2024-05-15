باتنة: عرض فيلم "ماقدن بين الماء والنار" للمخرج البلغاري تودور شاب كانوف

باتنة- تم, مساء يوم الثلاثاء بقاعة السينماتيك (الأوراس) بمدينة باتنة, عرض الفيلم السينمائي الطويل "ماقدن بين الماء والنار" للمخرج, البلغاري تودور شاب كانوف, وذلك في إطار مهرجان إيمدغاسن السينمائي الدولي للفيلم الروائي القصير في طبعته الرابعة التي تجري فعاليته من 11 إلى 15 مايو الجاري.

وأكد المخرج, الذي اختير كرئيس لجنة التحكيم لمنافسة مهرجان إيمدغاسن السينمائي الدولي للفيلم الروائي القصير في طبعتها الرابعة, بأنها المرة الأولى التي يتم فيها عرض هذا الفيلم على الجمهور (عرض ما قبل العرض الشرفي), على أن يشرع بداية من شهر سبتمبر المقبل في عرضه بدور السينما.

وتدور أحداث الفيلم, التي استمتع بها الحضور من إعلاميين وفنانين وضيوف التظاهرة على مدار حوالي ساعة ونصف, حول قصة ممارس لكرة الماء يتحول إلى مصارع حلبة للانتقام لصديقه الذي قتل في حلبة المصارعة ويبذل ما في وسعه للتتويج باللقب وهزم الغريم على نفس الحلبة.

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