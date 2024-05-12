باتنة/مهرجان إيمدغاسن السينمائي: إفتتاح الطبعة الرابعة وسط حضور لافت للجمهور

و قد تم استقبال ضيوف هذه التظاهرة التي تنظمها التعاونية الثقافية "اللمسة" في أجواء بهيجة شهدتها الساحة المقابلة لمسرح باتنة الجهوي التي اكتست بساطا أحمرا لمرور الفنانين الذين حضروا حفل الافتتاح.

و أشاد ممثل وزيرة الثقافة والفنون، نبيل حاجي لدى إشرافه على افتتاح التظاهرة برفقة والي الولاية، محمد بن مالك بجهود الطاقم الشاب في تحديه لكل الصعاب من أجل إنجاح المهرجان والوصول به إلى طبعته الرابعة.

و أضاف بأن مهرجان إيمدغاسن السينمائي هذا الموعد الدولي الذي يجمع محترفي و رواد الفن السابع من داخل وخارج الوطن "يؤكد الدور الذي تلعبه السينما في بعث الحياة الثقافية من خلال مرافقة المبادرات الهادفة والبناءة التي من شأنها ترقية الإبداع والحوار لما يحتله هذا الفن من أولوية ومكانة مرموقة لدى الشباب المبدعين الحاملين لمشعل الرقي والتقدم".

و تابع بالقول: "إن تنظيم هذه الفعالية الثقافية ذات البعد الدولي بمشاركة أكثر من 17 دولة شقيقة وصديقة يتزامن مع إحياء الجزائر لليوم الوطني للذاكرة 8 مايو 1945 واستعداد البلاد للاحتفال بالذكرى ال 62 لاستقلالها".