باتنة/مهرجان إيمدغاسن السينمائي: إفتتاح الطبعة الرابعة وسط حضور لافت للجمهور

و قد تم استقبال ضيوف هذه التظاهرة التي تنظمها التعاونية الثقافية "اللمسة" في أجواء بهيجة شهدتها الساحة المقابلة لمسرح باتنة الجهوي التي اكتست بساطا أحمرا لمرور الفنانين الذين حضروا حفل الافتتاح.
و أشاد ممثل وزيرة الثقافة والفنون، نبيل حاجي لدى إشرافه على افتتاح التظاهرة برفقة والي الولاية، محمد بن مالك بجهود الطاقم الشاب في تحديه لكل الصعاب من أجل إنجاح المهرجان والوصول به إلى طبعته الرابعة.
و أضاف بأن مهرجان إيمدغاسن السينمائي هذا الموعد الدولي الذي يجمع محترفي و رواد الفن السابع من داخل وخارج الوطن "يؤكد الدور الذي تلعبه السينما في بعث الحياة الثقافية من خلال مرافقة المبادرات الهادفة والبناءة التي من شأنها ترقية الإبداع والحوار لما يحتله هذا الفن من أولوية ومكانة مرموقة لدى الشباب المبدعين الحاملين لمشعل الرقي والتقدم".
و تابع بالقول: "إن تنظيم هذه الفعالية الثقافية ذات البعد الدولي بمشاركة أكثر من 17 دولة شقيقة وصديقة يتزامن مع إحياء الجزائر لليوم الوطني للذاكرة 8 مايو 1945 واستعداد البلاد للاحتفال بالذكرى ال 62 لاستقلالها".
و تضمن حفل افتتاح التظاهرة تكريم عددا من الوجوه الفنية من بينهم فاطمة حليلو وحسان بن زراري ومحمد الطاهر الزاوي من الجزائر وكذا مصطفى زماني من إيران.
و سيتنافس على جوائز هذه التظاهرة التي تدوم إلى غاية 15 مايو الجاري 21 فيلما روائيا قصيرا من 17 دولة، حسب ما أكده من جهته، محافظ المهرجان، عصام تعشيت الذي أشار إلى أن المهرجان يتميز هذه السنة بحضور نوعي لأسماء سينمائية من داخل وخارج الوطن من بينهم الطاهر بوكلة (الجزائر) ومصطفى زماني (إيران) وتودور شاب كانوف (بلغاريا).
كما أضاف بأن هذا المهرجان الذي يهدف إلى إنعاش الساحة الثقافية والسينمائية محليا و وطنيا ستتخلله ورشات تكوينية في صناعة الفيلم القصير والسيناريو والتمثيل من تأطير فنانين مختصين في الميدان، بالإضافة إلى عرض 4 أفلام سينمائية طويلة.
و ستنظم على هامش المهرجان جولات سياحية استكشافية لفائدة ضيوف باتنة لتعريفهم بما تزخر به المنطقة من كنوز أثرية وطبيعية، حسب ما ذكره المتحدث.
يذكر بأن ندوة صحفية قد تم عقدها قبيل انطلاق التظاهرة بمشاركة رئيس لجنة تحكيم منافسة المهرجان تودور شاب كانوف من بلغاريا و ذلك بقاعة السينماتيك بوسط مدينة باتنة التي تعرض بها الأفلام المشاركة في هذه الطبعة.