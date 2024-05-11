العرض المسرحي "زودها ...الدبلوماسي" سيمثل الجزائر في مهرجان المسرح الدولي "ربيع ميليخوف" بروسيا

و أوضح مدير المسرح الجهوي, عبد الناصر خلاف, في ندوة صحفية مشتركة مع مخرج هذا العمل المسرحي الفنان خالد ونوقي, بأن هذه المشاركة الدولية المنتظرة لتمثيل الجزائر ثقافيا, "تجسد ما التزمت به وزيرة الثقافة والفنون, صورية مولوجي, لدى زيارتها للولاية مؤخرا".
و ذكر ذات المسؤول أن هذا الاختيار لم يكن اعتباطيا بقدر ما تم اختيار فريق مسرحي شاب مقبل على الحياة و المسرح معا.
و ذكر المخرج خالد و نوقي, الذي اقتبس النص عن الكاتب الروسي انطوان تشيخوف, أن هذه المشاركة "تمثل تحديا كبيرا و تحمل ثقلا من المسؤولية لكون هذا العمل نال شرف تمثيل الجزائر في روسيا لأول مرة كجيل استقلال بعد أن مثلها فريق جبهة التحرير الوطني إبان الثورة التحريرية, وهو ما صعب من المهمة", كما أشار.
و اوضح أنه تم الاشتغال على نصين للكاتب "تشيخوف" من اجل انجاز هذه المسرحية التي تم عرضها لأول مرة عام 2020, و التي تدور احداثها في مكانين مختلفين إذ يعيش فيها البطل "أريستاخ" حدثين متتاليين, يرى فيها الجمهور عربة تحمل ممثلين "الحوذي" و" أريستاخ".
و تبدأ الرحلة في زمن المغيب ويخيم الظلام, ونظرا لشكل "الحوذي" المخيف" والظلام الدامس, يتسلل الخوف الى نفس "أريستاخ" مما يجعله يبدأ بالمبالغة لتخويف الحوذي وتشجيع نفسه.
للاشارة, وحسب إدارة المسرح الجهوي أحمد بن بوزيد, فقد عرضت اللجنة المنظمة لمهرجان المسرح الدولي "ربيع مليخوف" برنامجها لعام 2024, حيث سيشارك فيه 21 إنتاجا لشركات مسرحية من العديد من الدول.
و ستقام هذه التظاهرة في ملكية ميليخوف التابعة للكاتب العالمي أنطون بافلوفيتش تشيخوف بالقرب من موسكو حيث سيتضمن برنامجها تقديم عروض تستند إلى أعماله او مستلهمة منها.
و تتألف المشاركة الأجنبية من برنامج المهرجان من مسرح يعقوب كولاس الأكاديمي الوطني للدراما من فيتيبسك, بيلاروسيا, ومسرح الدراما الروسي الأكاديمي الحكومي مكسيم غوركي من أستانا, عاصمة كازاخستان , والمسرح الجهوي "احمد بن بوزيد الجلفة " من الجزائر, ومسرح الدراما الروسي الأكاديمي الحكومي الأذربيجاني من أذربيجان, باكو فاسيلي.
و في إطار وضع الفريق الفني و التقني و الإداري للمسرح الجهوي "أحمد بن بوزيد " الترتيبات الأخيرة لتمثيل الجزائر في المهرجان, تم تنشيط مساء اليوم السبت هذا العرض بمشاركة كوكبة من الفنانين الشباب.