العرض المسرحي "زودها ...الدبلوماسي" سيمثل الجزائر في مهرجان المسرح الدولي "ربيع ميليخوف" بروسيا

و أوضح مدير المسرح الجهوي, عبد الناصر خلاف, في ندوة صحفية مشتركة مع مخرج هذا العمل المسرحي الفنان خالد ونوقي, بأن هذه المشاركة الدولية المنتظرة لتمثيل الجزائر ثقافيا, "تجسد ما التزمت به وزيرة الثقافة والفنون, صورية مولوجي, لدى زيارتها للولاية مؤخرا".

و ذكر ذات المسؤول أن هذا الاختيار لم يكن اعتباطيا بقدر ما تم اختيار فريق مسرحي شاب مقبل على الحياة و المسرح معا.

و ذكر المخرج خالد و نوقي, الذي اقتبس النص عن الكاتب الروسي انطوان تشيخوف, أن هذه المشاركة "تمثل تحديا كبيرا و تحمل ثقلا من المسؤولية لكون هذا العمل نال شرف تمثيل الجزائر في روسيا لأول مرة كجيل استقلال بعد أن مثلها فريق جبهة التحرير الوطني إبان الثورة التحريرية, وهو ما صعب من المهمة", كما أشار.

و اوضح أنه تم الاشتغال على نصين للكاتب "تشيخوف" من اجل انجاز هذه المسرحية التي تم عرضها لأول مرة عام 2020, و التي تدور احداثها في مكانين مختلفين إذ يعيش فيها البطل "أريستاخ" حدثين متتاليين, يرى فيها الجمهور عربة تحمل ممثلين "الحوذي" و" أريستاخ".