التأكيد على ضرورة المحافظة على الأغنية الصحراوية كموروث متأصل

و أبرز في هذا السياق, الباحث, عبد الحميد بورايو مختص في الأدب الشعبي بجامعة الجزائر 2 في مداخلته بعنوان "فن الأغنية الصحراوية وعلاقتها بالشعر الملحون" و ذلك بقاعة المحاضرات للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني "سماتي بوزيد" بأن القصيدة الشعبية "جزء من عمق المجتمع الجزائري ونقلت آلامه وآماله", لافتا إلى أنها كانت مرافقة للمقاومة الشعبية و أن ناظميها الشعراء عبروا عنها عبر قصائدهم و أغانيهم .
و أضاف بأن المجتمع الجزائري يزخر بتنوع ثقافي على غرار الأغاني الصحراوية التي واكبت مسارا تاريخيا, داعيا إلى "أهمية التمسك بهذا الموروث الثقافي الهام و العمل على إقامة تظاهرات ثقافية من شأنها أن تسلط الضوء على هذا الجانب".
كما اعتبر ذات المتدخل أن خليفي أحمد (1921- 2012) والبار عمر (1870-1970) من أعلام المنطقة ومن أعمدة الأغنية الصحراوية الذين كان لهما حضورا في المجتمع الجزائري و الثقافة الجزائرية وعبرا عن الجزائر و روح الإنسان الجزائري فنالا حبه.
و لفت الدكتور بورايو بالمناسبة إلى أن الأغنية الشعبية "لم تأخذ حقها في المناهج التربوية", داعيا في هذا السياق الباحثين إلى إبراز قيمة هذا التراث لتقديمه للأجيال باعتباره ذاكرة الأمة.
و من جهته, أبرز الدكتور علي رحماني أستاذ و ناقد مختص في الأدب الحديث و المعاصر بجامعة محمد خيضر ببسكرة في مداخلته بعنوان "ثنائية الحياة والموت في الأغنية الشعبية الصحراوية" أن البيئة الصحراوية أنجبت الأغنية المميزة التي تنبض بالحياة و أنها استطاعت أن تجمع بين الموت والحياة.
للإشارة, فإن ملتقى النونية الوطني السادس الذي أشرف على افتتاحه والي الولاية, عبد الرحمان دحيمي تنظمه جمعية "ن والقلم" لبلدية سيدي خالد و ذلك على مدار يومين.